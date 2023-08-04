Почувається наче вдома: колишній Шакіри перевіз нову обраницю у будинок, в якому жив зі співачкою

Футболіст Жерар Піке з новою обраницею. Фото: instagram.com/3gerardpique/

Футболіст Жерар Піке перевіз свою нову дівчину Клару Чіа Марті в будинок, який він розділив з колишньою дружиною Шакірою. Нова обраниця тепер живе в помешканні, де колнишня футболіста провела багато років.

Про це пише Daily Mail.

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Серйозні стосунки

Футболіст і співачка підтвердили завершення своїх 11-річних стосунків у червні минулого року, незабаром після того, як футболіста збірної Іспанії з футболу 36-річного Піке звинуватили в зраді 46-річній співачці.

Футболіст нещодавно оселився з 24-річною Кларою в тому ж будинку в Барселоні, в якому вперше жила Шакіра, коли вона вперше приїхала до Іспанії.

Це також будинок, у якому вона жила під час вагітності зі старшим сином колишньої пари Міланом.

"Шакіра жила в цьому будинку в 2012 році, коли вона приїхала в Барселону. Маєток не поруч із морем, але тут дуже приватно. Це старий будинок Піке. Це не нове любовне гніздечко, це будинок, який вони збираються використовувати, щоб жити або оселитися на літо з Кларою Чіа", — розповів знайомий Шакіри.

У січні цього року повідомили, що з’явилися відеозаписи, на яких, як стверджується, зображена нова дівчина Піке в будинку сім’ї футболіста до його розлучення з Шакірою.

Повідомляється, що Шакіра була "спустошена" від знайдених кадрів у серпні 2021 року, які були записані за десять місяців до того, як вона оголосила, що розлучилася зі своїм партнером.

Джерело повідомило, що співачка "спустошена, дізнавшись, що ця жінка явно відчувала себе як вдома в будинку, який вони ділили зі своїми дітьми". У той час вони були ще дуже разом.

"Для неї прикро дізнатися, що цей роман тривав набагато довше, ніж вона собі уявляла", — говорить знайомий Шакіри.

Шакіра відкрила правду про роман Піке, знайшовши підказку, заховану в їхньому холодильнику, про яку вона згадала в одному зі своїх музичних відео.

Вона зрозуміла, що її колишній закрутив роман, коли виявила, що під час її відсутності з’їли банку полуничного варення.

Шакіра знала, що Піке і їхні діти не люблять полуничне варення, і тому вона припустила, що хтось інший залишався в їхньому домі, коли вона знайшла банку.

Потім вона згадала про це в музичному кліпі для свого синглу Te Felicito в квітні. Пара перебувала у відкритих стосунках протягом трьох років до роставання.

Нагадаємо, прихильники Шакіри познущалися з її колишнього.

Раніше стало відомо, що співачка Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розставання з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно.