Шакірі доведеться витратити майже 15 млн доларів через розлучення з Піке

Співачка Шакіра. Фото: Instagram/shakira

Співачка Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розлучення з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно.

Видання The Sun повідомило, що Шакірі доведеться витратити майже 15 мільйонів доларів, щоб відправити свій автопарк суперкарів з Барселони до Маямі, де розташовується новий будинок зірки.

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Співачка Шакіра та футболіст Жерар Піке прожили разом майже 12 років та вважалися ідеальною парою, аж поки весь світ не дізнався про зраду Піке.

Співачка була шокована, але згодом знайшла у собі сили пережити розрив. Шакіра навіть випустила пісню Music Sessions #53 про зраду чоловіка, яка наразі має більше 500 млн переглядів на YouTube.

Жерар Піке та Шакіра. Фото: Instagram/shakira

Після гучного розлучення почали спливати подробиці особистого життя пари. Матір Піке взагалі заявила, що Шакіра "злодійка". Жінка завжди вважала її поганою парою для свого сина.

Як виявилося, справа була не лише у 10-річній різниці у віці. Шакіра не є чистокровною іспанкою із благородної родини, а саме на такій дівчині мріяла одружити Жерара матір.

Не зважаючи на всі образи, Шакіра виглядає щасливою. Співачка офіційно попрощалася з Барселоною та вже встигла забрати звідти свої меблі та музичні інструменти.

Відомо, що в Іспанії поки залишаються авто співачки, серед яких найдорожчим є Mercedes SL550, його вартісь складає більше 100 тисяч доларів. Також Шакіра є власницею Audi A7 Sportback, Audi Q7, Mercedes SLK250, Tesla Model S, BMW X6, Jeep Wrangler та Mini Cooper.

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