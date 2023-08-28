53-летняя Клаудия Шиффер ошеломила супермодельной фигурой в бикини

Модель Клаудия Шиффер. Фото: instagram.com/claudiaschiffer/

Супермодель Клаудия Шиффер ошеломила серией фотографий с празднования своего дня рождения в Греции. Звезда 1990-х годов поразила отличной физической формой в купальнике.

Фото Шиффер показала в своем Instagram.

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53-летняя супермодель продемонстрировала свою невероятную фигуру, одевшись в сине-красное бикини с рисунком. Дополнила образ парой белых очков.

Она также опубликовала снимок, на котором позирует рядом с несколькими золотыми шарами с надписью "С днем рождения" и тортом, который был полит шоколадной глазурью и украшен свечами и бенгальскими огнями.

"Празднование в греческом раю, где есть особый друг, пришедший поздравить меня с днем рождения", — прокомментировала фото звезда.

В прошлом Клаудия говорила о старении, настаивая на том, что это "естественно" стареть, и говоря, что она не чувствует "зависти или ревности" к более младшим нее моделям.

"В свое время я получила много замечательных комплиментов. Но потом вы переходите на следующий этап и двигаетесь дальше. Вас не нужно называть красивой всю жизнь. Это приятное воспоминание, но потом идет следующее поколение. Для меня это естественная вещь — не завидовать и не ревновать. Я не могу придумать ничего хуже, чем если бы вы сказали: "Есть волшебная таблетка, и она заставит вас снова выглядеть на 20", — сказала модель в интервью Elle UK.

"Я, пожалуй, все еще была бы очень застенчивым человеком, который даже не представлял бы, что сможет преодолеть это, пережив много вещей. Я, вероятно, работала бы на той работе, где ты можешь быть на заднем плане, в банке или за кулисами. Моделинг был моей терапией. Я научился общаться", — вспоминает Клаудия.

Звезда является матерью троих детей, у которых она воспитывает со своим мужем Мэттью Воном, за которого вышла замуж в 2002 году. У немецкой модели и 52-летнего английского режиссера один сын — 20-летний Каспар — и две дочери — 18-летняя Клементина и 12-летняя Козима.

Сначала пара познакомилась на званом ужине в Лос-Анджелесе, когда Клаудия еще была обручена с фокусником Дэвидом Копперфилдом. В 2002 году пара обменялась обетами на пышной и звездной свадьбе в замке Скибо в Шотландии.

После свадьбы у иконы моды 1990-х в 2003 году родился первенец — сын Каспар. Через два года родилась дочь Клементина, а через шесть лет в 2012 году – третий ребенок.

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