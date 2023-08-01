54-річна Дженніфер Лопес вразила розкішними формами у рекламі спіднього

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Співачка Дженніфер Лопес після святкування свого 54-річчя, взяла участь у спокусливій фотосесії. Зірка позувала у рекламі італійської білизни.

Фото Дженніфер опублікувала у своєму Instagram.

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На нових знімках співачка позує у комплекті кольору аквамарин: бюстгальтері-балконет Sweet Escape Sofia, бразильських трусиках Sweet Escape і атласному кімоно. Образ доповнила нюдовою помадою.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

"Що може бути краще, ніж літо в Італії?! Літо в італійській білизні", — підписала світлини Лопес.

Знімки були зроблені в її гардеробній, із кількома вішаками для одягу та аксесуарами для волосся. Зйомку Лопес влаштувала у співпраці з брендом Intimissimi.

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Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.