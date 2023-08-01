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54-річна Дженніфер Лопес вразила розкішними формами у рекламі спіднього

1 серпня 2023 12:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
54-річна Дженніфер Лопес вразила розкішними формами у рекламі спіднього
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Дженніфер Лопес після святкування свого 54-річчя, взяла участь у спокусливій фотосесії. Зірка позувала у рекламі італійської білизни.

Фото Дженніфер опублікувала у своєму Instagram.

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На нових знімках співачка позує у комплекті кольору аквамарин: бюстгальтері-балконет Sweet Escape Sofia, бразильських трусиках Sweet Escape і атласному кімоно. Образ доповнила нюдовою помадою.

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

"Що може бути краще, ніж літо в Італії?! Літо в італійській білизні", — підписала світлини Лопес.

Знімки були зроблені в її гардеробній, із кількома вішаками для одягу та аксесуарами для волосся. Зйомку Лопес влаштувала у співпраці з брендом Intimissimi.

Дженніфер Лопес та її чоловік актор Бен Аффлек планують оновити шлюбні обітниці у їхньому розкішному маєтку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже за 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість. Пара вже почала процес переїзду у чималеньке помешкання.

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