Дженніфер Лопес похизувалась жіночними формами у купальнику

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Співачка та акторка Дженніфер Лопес вміє багато заробляти та гарно відпочивати. Зірка поніжилася біля басейну та привітала прихильників із Днем незалежності США.

Фото красуня поділилася зі своїми 248 мільйонами підписників у Instagram.

Читайте також:

Час, сповнений любов'ю та веселощами

53-річна Лопес приміряла стильний купальник та продемонструвала свої жіночні форми. Доповнила образ прикрасами та стильними окулярами.

"Сподіваюсь, у всіх були гарні святкові вихідні, сповнені любові, з рідними, друзями та розвагами", — підписала фото Лопес.

Зірка також показала корзину з напоями власного бренду. Саме через алкогольний бізнес Лопес розкритикували фанати. За словам прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.

"Я знаю, багато людей говорять: "Вона не п'є, навіщо ж тоді започаткувала коктейльну справу?" Маю сказати правду. Я можу дозволити собі келих, якщо є привід. Я випиваю відповідально, не втрачаючи себе. Я п'ю під час виходу в люди і мені подобається гарно проводити час, але завжди відповідально", — наголосила зірка.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, у всій красі продемонструвала принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову планують зіграти весілля. Пара влаштує вечірку, де поновить свої шлюбні обітниці.