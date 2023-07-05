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Дженніфер Лопес похизувалася жіночними формами у купальнику

5 липня 2023 15:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дженніфер Лопес похизувалась жіночними формами у купальнику
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка та акторка Дженніфер Лопес вміє багато заробляти та гарно відпочивати. Зірка поніжилася біля басейну та привітала прихильників із Днем незалежності США.

Фото красуня поділилася зі своїми 248 мільйонами підписників у Instagram.

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53-річна Лопес приміряла стильний купальник та продемонструвала свої жіночні форми. Доповнила образ прикрасами та стильними окулярами.

"Сподіваюсь, у всіх були гарні святкові вихідні, сповнені любові, з рідними, друзями та розвагами", — підписала фото Лопес.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Зірка також показала корзину з напоями власного бренду. Саме через алкогольний бізнес Лопес розкритикували фанати. За словам прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.

"Я знаю, багато людей говорять: "Вона не п'є, навіщо ж тоді започаткувала коктейльну справу?" Маю сказати правду. Я можу дозволити собі келих, якщо є привід. Я випиваю відповідально, не втрачаючи себе. Я п'ю під час виходу в люди і мені подобається гарно проводити час, але завжди відповідально", — наголосила зірка.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, у всій красі продемонструвала принади у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову планують зіграти весілля. Пара влаштує вечірку, де поновить свої шлюбні обітниці.

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