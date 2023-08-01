54-летняя Дженнифер Лопес поразила роскошными формами в рекламе нижнего белья

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Певица Дженнифер Лопес после празднования своего 54-летия приняла участие в соблазнительной фотосессии. Звезда позировала в рекламе итальянского белья.

Фото Дженнифер опубликовала в своем Instagram.

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На новых снимках певица позирует в комплекте цвета аквамарин: бюстгальтере-балконете Sweet Escape Sofia, бразильских трусиках Sweet Escape и атласном кимоно. Образ дополнила нюдовой помадой.

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

"Что может быть лучше, чем лето в Италии?! Лето в итальянском белье", — подписала фотографии Лопес.

Снимки были сделаны в ее гардеробной, с несколькими вешалками для одежды и аксессуарами для волос. Съемку Лопес устроила в сотрудничестве с брендом Intimissimi.

Дженнифер Лопес и ее муж актер Бен Аффлек планируют обновить брачные обеты в их роскошном поместье.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались пожениться, но позже отменили свадьбу. Почти через 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость. Пара уже начала процесс переезда в немалое жилье.