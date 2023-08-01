Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow 54-летняя Дженнифер Лопес поразила роскошными формами в рекламе нижнего белья arrow

54-летняя Дженнифер Лопес поразила роскошными формами в рекламе нижнего белья

1 августа 2023 12:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
54-летняя Дженнифер Лопес поразила роскошными формами в рекламе нижнего белья
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Дженнифер Лопес после празднования своего 54-летия приняла участие в соблазнительной фотосессии. Звезда позировала в рекламе итальянского белья.

Фото Дженнифер опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Итальянская роскошь

На новых снимках певица позирует в комплекте цвета аквамарин: бюстгальтере-балконете Sweet Escape Sofia, бразильских трусиках Sweet Escape и атласном кимоно. Образ дополнила нюдовой помадой.

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

"Что может быть лучше, чем лето в Италии?! Лето в итальянском белье", — подписала фотографии Лопес.

Снимки были сделаны в ее гардеробной, с несколькими вешалками для одежды и аксессуарами для волос. Съемку Лопес устроила в сотрудничестве с брендом Intimissimi.

Дженнифер Лопес и ее муж актер Бен Аффлек планируют обновить брачные обеты в их роскошном поместье.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились на съемках в 2002 году. Вскоре начали встречаться, а в 2003 году собирались пожениться, но позже отменили свадьбу. Почти через 20 лет Бен и Дженнифер решили начать все сначала.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес, известная своими аппетитными формами, снялась в рекламе бальзама по уходу за ягодицами.

Напомним, звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость. Пара уже начала процесс переезда в немалое жилье.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз