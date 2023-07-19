54-річна зірка "Бріджет Джонс" зібралась під вінець

Акторка Рене Зелевеггер. Фото: instagram.com/renee__zellweger/

Зірка фільму "Бріджит Джонс", оскароносна Рене Зеллвегер заручена зі своїм бойфрендом Антом Анстедом. Пара готується до весілля.

Про це пише Daily Mail.

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Таємні заручини

54-річна актриса, яка зустрічається з 44-річним британським ведучим з 2021 року, повідомила друзям, що планує весілля після таємних заручин.

"Рене та Ант тримають свої плани в неймовірній таємниці, вони не планують публічного оголошення. Вона розповідала своєму найближчому оточенню про організацію їхнього весілля, все буде дуже стримано. Її стосунки з Антом надзвичайно міцні, вони шалено закохані, і їм не терпиться подружитися", — повідомив друг акторки.

Рене Зеллвегер та Ант Енстід познайомилися під час зйомок епізоду шоу Celebrity IOU Joyride у квітні 2021 року. Спочатку в мережі з'явилися чутки про їхній роман, а пізніше сам Енстід прокоментував стосунки з актрисою і зізнався, що зустрічатися вони почали давно, проте роман намагалися тримати в секреті.

Акторка Рене Зеллвегер з нареченим та його дітьми. Фото: instagram.com/ant_anstead/

Енстід був двічі одружений: з Луїзою Херберт з 2005 по 2017 рік, від якої у нього двоє старших дітей, і на Крістіні Холл з 2018 по 2021 рік, від якої у нього є син Хадсон.

Рене Зеллвегер була заміжня за кантрі-співаком Кенні Чесні з 2002 по 2005 рік, а пізніше довго зустрічалася з Дойлом Бремхоллом II, з яким розлучилася в 2019 році. У 2010 році Рене оголосила про перерву в акторській кар'єрі, оскільки була "виснажена" щільним робочим графіком. У 2022 році актриса повернулася в кіно, виконавши головну роль у серіалі "Дещо про Пем".

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