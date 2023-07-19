54-річна зірка "Бріджет Джонс" зібралась під вінець

54-річна зірка "Бріджит Джонс" зібралася під вінець
Зірка фільму "Бріджит Джонс", оскароносна Рене Зеллвегер заручена зі своїм бойфрендом Антом Анстедом. Пара готується до весілля.
Про це пише Daily Mail.
Таємні заручини
54-річна актриса, яка зустрічається з 44-річним британським ведучим з 2021 року, повідомила друзям, що планує весілля після таємних заручин.
"Рене та Ант тримають свої плани в неймовірній таємниці, вони не планують публічного оголошення. Вона розповідала своєму найближчому оточенню про організацію їхнього весілля, все буде дуже стримано. Її стосунки з Антом надзвичайно міцні, вони шалено закохані, і їм не терпиться подружитися", — повідомив друг акторки.
Рене Зеллвегер та Ант Енстід познайомилися під час зйомок епізоду шоу Celebrity IOU Joyride у квітні 2021 року. Спочатку в мережі з'явилися чутки про їхній роман, а пізніше сам Енстід прокоментував стосунки з актрисою і зізнався, що зустрічатися вони почали давно, проте роман намагалися тримати в секреті.
Енстід був двічі одружений: з Луїзою Херберт з 2005 по 2017 рік, від якої у нього двоє старших дітей, і на Крістіні Холл з 2018 по 2021 рік, від якої у нього є син Хадсон.
Рене Зеллвегер була заміжня за кантрі-співаком Кенні Чесні з 2002 по 2005 рік, а пізніше довго зустрічалася з Дойлом Бремхоллом II, з яким розлучилася в 2019 році. У 2010 році Рене оголосила про перерву в акторській кар'єрі, оскільки була "виснажена" щільним робочим графіком. У 2022 році актриса повернулася в кіно, виконавши головну роль у серіалі "Дещо про Пем".
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