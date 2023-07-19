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54-летняя звезда "Бриджет Джонс" собралась под венец

19 июля 2023 11:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
54-летняя звезда "Бриджет Джонс" собралась под венец
Актриса Рене Зелевеггер. Фото: instagram.com/renee__zellweger/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда фильма "Бриджет Джонс", оскароносная Рене Зеллвегер помолвлена со своим бойфрендом Антом Анстедом. Пара готовится к свадьбе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Тайная помолвка

54-летняя актриса, встречающаяся с 44-летним британским ведущим с 2021 года, сообщила друзьям, что планирует свадьбу после тайной помолвки.

"Рене и Ант держат свои планы в невероятной тайне, они не планируют публичного объявления. Она рассказывала своему ближайшему окружению об организации их свадьбы, все будет очень сдержанно. Ее отношения с Антом чрезвычайно крепки, они безумно влюблены, и им не терпится пожениться", — сообщил друг актрисы.

Рене Зеллвегер и Ант Энстид познакомились во время съемок эпизода шоу Celebrity IOU Joyride в апреле 2021 года. Сначала в сети появились слухи об их романе, а позже сам Энстид прокомментировал отношения с актрисой и признался, что встречаться они начали давно, однако роман пытались держать в секрете.

 

Актриса Рене Зеллвегер с женихом и его детьми. Фото: instagram.com/ant_anstead/

Анстед был дважды женат: на Луизе Херберт с 2005 по 2017 год, от которой у него двое старших детей, и на Кристине Холл с 2018 по 2021 год, от которой у него есть сын Хадсон.

Рене Зеллвегер была замужем за кантри-певцом Кенни Чесни с 2002 по 2005 год, а позже долго встречалась с Дойлом Бремхоллом II, с которым рассталась в 2019 году. В 2010 году Рене объявила о перерыве в актерской карьере, поскольку была "истощена" плотным рабочим графиком. В 2022 году актриса вернулась в кино, исполнив главную роль в сериале "Кое-что о Пэме".

Напомним, певица Ариана Гранде и муж Далтон Гомес разводятся.  Пара разъехалась еще в январе 2023 года.

Ранее певец Владимир Дантес сообщил о разводе с певицей Надеждой Дорофеевой в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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