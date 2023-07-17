Історію не всі сприймають: Дорофєєва відповіла хейтерам про свій шлюб з Кацуріним

Співачка Надя Дорофєєва з ресторатором Мішею Кацурінм. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Днями співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін офіційно стали чоловіком та дружиною. Не всі змогли розділити радість з закоханими, а дехто навіть захейтив пару.

Як сприймає критику свого шлюбу Дорофєєва поділилася у Instagram.

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Не хочу жити заради лайків

За словами Дорофєєвої, кохання — це все, що для неї важливо. Думка інших її не хвилює.

Співачка Надя Дорофєєва з ресторатором Мішею Кацурінм. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших і жити заради лайків, — прокоментувала Надя і додала, — найцінніше, що є в цьому житті — це кохання. І повірте, коли воно є — якийсь хейт цьому не завадить. Цікавий факт: перестаєш жити, щоб тебе хвалили, а про тебе пишуть ще більше і ставлять ще більше лайків. Парадокс", — зазначила артистка.

Раніше ексчоловік Дорфєєвої, співак Володимир Дантес, зізнався, що вони з колишньою дружиною ще до офіційного розлучення почали віддалятися. Артисти відчували, ніби ведуть окреме життя.

"Десь чув, що 10 років ти будуєш ідеальну родину, спочатку для себе, потім десь через 3 роки для Інстаграму. Авжеж, навколо всі кажуть, що ви найгарніша пара. Ти думаєш, дійсно! Починаєш під ось це підлаштовуватись. Починається плутанина, що відбувається між вами? Ви проєкт пі назвою "родина" чи дійсно родина? Це дивно. Ми в цьому удвох знаходились, але я завжди думаю про когось, — говорить артист і додає, що не міг одразу повідомити про розлучення. — Зробив би я так, всі її фанати знесли б мене".

Співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.

Публікація про весілля Наді та Міші для багатьох колег Дорофєєвої та Кацуріна стала несподіванкою.