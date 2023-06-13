56-річна Сальма Гайєк показала пишні форми на яхті

Сальма Гаєк. Фото: Reuters

Акторка Сальма Гайєк після напруженого фестивального сезону вирішила відпочити. Зірка показала свою фігуру у всій красі на розкішній яхті.

Фото акторка поділилась у своєму Instagram.

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Безцінний день

На знімку Сальма позує у купальнику, демонструючи апетитні форми на тлі хвиль.

"Деяким людям не подобаються сірі дні, але, я думаю, кожен день безцінний. Насолоджуйся тижнем, неважливо, що він готує", — підписала світлину акторка.

Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Минулого року зірку запідозрили, що вона робила пластичні операції — фоловери помітили, що Сальма майже не змінюється з віком. Але насправді секрет краси 56-річної знаменитості полягає у використанні спеціального крему. Про це сама Альба розповіла під час одного з інтерв'ю.

"Я використовую крем з інгредієнтом, який застосовують під час першої допомоги при опіках. Він повністю відновлює шкіру, але його можна знайти лише у Мексиці. Саме тому я не використовувала ботокс та філери", — поділилася красуня.

Нагадаємо, Сальма Гайєк розкрила подробиці створення своєї розкішної сукні для Каннського кінофестивалю.

Раніше Сальма Гайєк запостила селфі, на якому показала обличчя без макіяжу.