Леонардо Ді Капріо відпочив на яхті у компанії довгоногої моделі

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters

Актор Леонардо Ді Капріо насолоджується відпочинком у Європі. Зірка після Каннського кінофестивалю вирушив на Сардинію.

Про це пише видання Daily Mail.

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Останнім часом Ді Капріо все частіше приписують стосунки с моделлю Джіджі Хадід. Пару помітили кілька разів під час походів у ресторан та на вечірки.

Модель виховує доньку Кай від співака Зейн Малік, з яким зустрічалася 6 років.

"Джіджі та Лео відпочивають разом, коли їм дозволяє робочий графік. Вони насолоджують компанією один одного. Мама та сестра Джіджі впевнені у правильності її рішень, підтримують її. Але для неї пріоритетом є донька. Дівчинка завжди перш за все", — говорить джерело з оточення моделі.

Раніше Ді Капріо зустрічався з моделлю Каміллою Марроне. Дівчина почала зустрічатися з Ді Капріо у 2018 році. Їй було 20, а йому — 43.

За словами інсайдерів пара досі бачиться, адже разом доглядає за собакою, яку завела ще під час лоудауну. За місяць до дня народження Камілли пара розійшлася. Саме тому за актором пішла слава, ніби він зустрічається з дівчиною доки їй не виповнилось 25 років.

Нагадаємо, голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили в одному з нічних клубів Нью-Йорка в компанії ведучої популярного у Великій Британії реаліті-шоу "Острів кохання" Маєю Джамою. Таблоїди стверджують, що між кінозіркою та 28-річною шоувумен роман. Але актор спростував цю інформацію.