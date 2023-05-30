Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Леонардо Ді Капріо відпочив на яхті у компанії довгоногої моделі arrow

Леонардо Ді Капріо відпочив на яхті у компанії довгоногої моделі

30 травня 2023 15:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леонардо Ді Капріо відпочив на яхті у компанії довгоногої моделі
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Леонардо Ді Капріо насолоджується відпочинком у Європі. Зірка після Каннського кінофестивалю вирушив на Сардинію.

Про це пише видання Daily Mail.

Читайте також:

Актора помітили на суперяхті. Компанію Леонардо склали його друзі, серед яких була довгонога білявка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Останнім часом Ді Капріо все частіше приписують стосунки с моделлю Джіджі Хадід. Пару помітили кілька разів під час походів у ресторан та на вечірки.

Модель виховує доньку Кай від співака Зейн Малік, з яким зустрічалася 6 років.

"Джіджі та Лео відпочивають разом, коли їм дозволяє робочий графік. Вони насолоджують компанією один одного. Мама та сестра Джіджі впевнені у правильності її рішень, підтримують її. Але для неї пріоритетом є донька. Дівчинка завжди перш за все", — говорить джерело з оточення моделі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раніше Ді Капріо зустрічався з моделлю Каміллою Марроне. Дівчина почала зустрічатися з Ді Капріо у 2018 році. Їй було 20, а йому — 43.

За словами інсайдерів пара досі бачиться, адже разом доглядає за собакою, яку завела ще під час лоудауну. За місяць до дня народження Камілли пара розійшлася. Саме тому за актором пішла слава, ніби він зустрічається з дівчиною доки їй не виповнилось 25 років.

Нагадаємо, голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили в одному з нічних клубів Нью-Йорка в компанії ведучої популярного у Великій Британії реаліті-шоу "Острів кохання" Маєю Джамою. Таблоїди стверджують, що між кінозіркою та 28-річною шоувумен роман. Але актор спростував цю інформацію. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB