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56-летняя Сальма Хайек показала пышные формы на яхте

13 июня 2023 15:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
56-летняя Сальма Гайек показала пышные формы на яхте
Сальма Гаек. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Сальма Хайек после напряженного фестивального сезона решила отдохнуть. Звезда показала свою фигуру во всей красе на роскошной яхте.

Фото актриса поделилась в своем Instagram.

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На снимке Сальма позирует в купальнике, показывая аппетитные формы на фоне волн.

"Некоторым людям не нравятся серые дни, но я думаю, каждый день бесценен. Наслаждайся неделей, неважно, что она готовит", — подписала фотографию актриса.

 

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Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

В прошлом году звезду заподозрили, что она делала пластические операции — фолловеры заметили, что Сальма почти не меняется с возрастом. Но в реальности секрет красоты 56-летней знаменитости заключается в использовании специального крема. Об этом Альба рассказала во время одного из интервью.

"Я использую крем с ингредиентом, который применяют при первой помощи при ожогах. Он полностью восстанавливает кожу, но его можно найти только в Мексике. Именно поэтому я не использовала ботокс и филлер", — поделилась красавица.

Напомним, Сальма Хайек раскрыла подробности создания своего роскошного платья для Каннского кинофестиваля.

Ранее Сальма Хайек запостила сэлфи, на котором показала лицо без макияжа.

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