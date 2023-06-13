56-летняя Сальма Гайек показала пышные формы на яхте

Сальма Гаек. Фото: Reuters

Актриса Сальма Хайек после напряженного фестивального сезона решила отдохнуть. Звезда показала свою фигуру во всей красе на роскошной яхте.

Фото актриса поделилась в своем Instagram.

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Бесценный день

На снимке Сальма позирует в купальнике, показывая аппетитные формы на фоне волн.

"Некоторым людям не нравятся серые дни, но я думаю, каждый день бесценен. Наслаждайся неделей, неважно, что она готовит", — подписала фотографию актриса.

Сальма Хайек. Фото: instagram.com/salmahayek/

В прошлом году звезду заподозрили, что она делала пластические операции — фолловеры заметили, что Сальма почти не меняется с возрастом. Но в реальности секрет красоты 56-летней знаменитости заключается в использовании специального крема. Об этом Альба рассказала во время одного из интервью.

"Я использую крем с ингредиентом, который применяют при первой помощи при ожогах. Он полностью восстанавливает кожу, но его можно найти только в Мексике. Именно поэтому я не использовала ботокс и филлер", — поделилась красавица.

Напомним, Сальма Хайек раскрыла подробности создания своего роскошного платья для Каннского кинофестиваля.

Ранее Сальма Хайек запостила сэлфи, на котором показала лицо без макияжа.