Сальма Гаєк влаштувала фотосесію у 15-кілограмовій сукні

Акторка Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Акторка Сальма Гаєк разом з іншими зірками дивує вбранням на Каннському кінофестивалі. Цього року красуня розкрила подробиці створення своєї сукні від люксового бренду.

Знімками Гаєк поділилась з підписниками в Instagram.

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270 годин роботи

Акторка влаштувала у Каннах фотосесію на тлі вечірнього неба.

"Команда Gucci надала мені прекрасне намисто, яке я збережу для наступного свого виходу. 270 годин ручної роботи, 1,976,000 чорних паєток та 2769 годин ручної вишивки для моєї 15-кілограмової сукні від Balenciaga", — прокоментувала фото Сальма Гаєк і додала, що також вдячна своїй команді фотографів та візажистів.

Також на Каннському кінофестивалі Сальма Гаєк приміряла розкішне вбрання з глибоким декольте від Alexander McQueen. Компанію Сальмі на червоній доріжці склав її чоловік.

Акторка Сальма Гаєк у Каннах. Фото: Reuters

Раніше Сальма Гаєк розвеселила фоловерів невеличким конфузом, який з нею стався під час зустрічі з друзями. Сальма влаштувала пристрасні танці у готельному номері. Під запальні іспанські мотиви акторка так захопилася, що не втримала свої пишні принади у халаті. Вочевидь акторка не комплексує з приводу подібних конфузів, тож відео сама запостила на своїй сторінці у соціальній мережі.

Нагадаємо, українка Євгенія Гордієнко вразила розкішним виходом на червоній доріжці Каннського фестивалю. Образ вийшов доволі сміливим.

Євгенія Гордієнко обрала для свого яскравого виходу прозору сукню, яка підкреслювала її пишне декольте. Доповнила образ капелюшком та клатчем.