Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Сінді Кроуфорд пройшлася у сорочці без ґудзиків на показі Valentino arrow

Донька Сінді Кроуфорд пройшлася у сорочці без ґудзиків на показі Valentino

7 липня 2023 14:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Сінді Кроуфорд пройшлася у сорочці без ґудзиків на показі Valentino
Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

21-річна донька супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер активно підкорює подіум. Дівчина взяла участь у модному показі легендарного бренду.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Пішла стопами легендарної мами

Кайя Гербер взяла участь у дефіле на Paris Fashion Week. Юна манекенниця відкрила показ Valentino. Для дефіле Кайї приміряла білу сорочку без ґудзиків з глибоким декольте, а також широкі темно-сині джинси та сережки-люстри.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

У новому сезоні Модний Дім Valentino демонструє колекцію з легкими силуетами і кроєм, без важких елементів. Неймовірна кольорова палітра: яскраві відтінки від розового і синього до насиченого зеленого, прямі і прості силуети, накидки-мантії з капюшоном, сукні з м'якими драпіровками і балетки з бантом.

 

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

 

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

 

Модний показ Valentino. Фото: Reuters
Модний показ Valentino. Фото: Reuters

 

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

Раніше син супермоделі 1990-х років Сінді Кроуфорд Преслі Гербер з'явився на обкладинці модного журналу.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз