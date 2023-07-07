Донька Сінді Кроуфорд пройшлася у сорочці без ґудзиків на показі Valentino

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

21-річна донька супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер активно підкорює подіум. Дівчина взяла участь у модному показі легендарного бренду.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Пішла стопами легендарної мами

Кайя Гербер взяла участь у дефіле на Paris Fashion Week. Юна манекенниця відкрила показ Valentino. Для дефіле Кайї приміряла білу сорочку без ґудзиків з глибоким декольте, а також широкі темно-сині джинси та сережки-люстри.

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

Модель Кайя Гербер. Фото: Reuters

У новому сезоні Модний Дім Valentino демонструє колекцію з легкими силуетами і кроєм, без важких елементів. Неймовірна кольорова палітра: яскраві відтінки від розового і синього до насиченого зеленого, прямі і прості силуети, накидки-мантії з капюшоном, сукні з м'якими драпіровками і балетки з бантом.

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

Модний показ Valentino. Фото: Reuters

Раніше син супермоделі 1990-х років Сінді Кроуфорд Преслі Гербер з'явився на обкладинці модного журналу.

Нагадаємо, донька Гайді Клум активно будує кар'єру моделі, як і її легендарна мама. Цього разу дівчина знялась у сімейній відвертій фотосесії.