57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности
Синди Кроуфорд оправдала свой статус супермодели, надев белый топ и синие джинсовые шорты Daisy Duke. Знаменитость воспроизвела свою культовую рекламу Pepsi во время Super Bowl в 1992 году.
Об этом пишет Daily Mail.
Культовая модель
57-летняя королева подиумов снялась в рекламе текилы вместе с That Chick Angel. Реклама напоминала также ролик Pepsi в 2021 году с участием модели.
"Это был один из тех моментов в моей карьере, когда я шла по улице, люди говорили: "Пепси!". Или я была в баре, и люди посылали мне пепси. И это смешно, потому что во время Хэллоуина много женщин одевались как я в той рекламе", — вспомнила модель.
Кроуфорд также появилась в рекламе Diet Pepsi в 2002 году, где она поехала на ту же заправку, на этот раз одетая в узкую белую блузку и джинсовые шорты, за рулем белого джипа.
Ранее сын супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд Пресли Гербер появился на обложке модного журнала.
Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.