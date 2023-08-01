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57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности

1 августа 2023 15:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
57-летняя Синди Кроуфорд воспроизвела культовую рекламу своей юности
Модель Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Синди Кроуфорд оправдала свой статус супермодели, надев белый топ и синие джинсовые шорты Daisy Duke. Знаменитость воспроизвела свою культовую рекламу Pepsi во время Super Bowl в 1992 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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57-летняя королева подиумов снялась в рекламе текилы вместе с That Chick Angel. Реклама напоминала также ролик Pepsi в 2021 году с участием модели.

"Это был один из тех моментов в моей карьере, когда я шла по улице, люди говорили: "Пепси!". Или я была в баре, и люди посылали мне пепси. И это смешно, потому что во время Хэллоуина много женщин одевались как я в той рекламе", — вспомнила модель.

 

Кроуфорд также появилась в рекламе Diet Pepsi в 2002 году, где она поехала на ту же заправку, на этот раз одетая в узкую белую блузку и джинсовые шорты, за рулем белого джипа.

Ранее сын супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд Пресли Гербер появился на обложке модного журнала.

Напомним, дочь Хайди Клум активно строит карьеру модели, как ее легендарная мама. В этот раз девушка снялась в семейной откровенной фотосессии.

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