Син Сінді Кроуфорд з'явився на обкладинці глянцю

Преслі Гербер. Фото: instagram.com/ninomunoz/

Син супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд Преслі Гербер пішов її слідами. Хлопець з'явився на обкладинці модного журналу.

Фото Преслі запостив відомий фотограф Nino Muñoz на своій сторінці в Instagram.

Читайте також:

Преслі став героєм нової обкладинки видання Issue Magazine. Для зйомки приміряв брутальний образ.

Хлопець, як і його сестра Кайя, з юних років знімаються у рекламі різних брендів. У доробку Преслі робота з Celine та Burberry. А нещодавно він придбав свій перший будинок за $3.4 мільйони.

Преслі Гербер. Фото: instagram.com/ninomunoz/

Преслі Гербер. Фото: instagram.com/ninomunoz/

Преслі Гербер. Фото: instagram.com/ninomunoz/

Преслі Гербер. Фото: instagram.com/ninomunoz/

Преслі Гербер свого часу зізнавався, що страждає на депресію. Він вирішив вести блог "Mental Health Mondays", в якому допомагатиме тим, хто страждає на таку ж недугу.

Хлопець розповів, що бореться з депресією з юних років, називаючи це психологічне захворювання справжньою пандемією.

"Помилки кращі вчителі, тому, сподіваюсь, ви з мого досвіду зробити певні висновки. Все що зрозумів, це ніколи не скінчиться, це випробування довжиною у життя. Тому ми пройдемо його разом", — поділився з фоловерами Преслі.

Хлопець розповів, що хоче бути корисним суспільству, ділячись власними переживаннями.

"Неважливо, я допоможу одній людини або сотні, головне це зробити", — переконаний син Сінді Кроуфорд.

Нагадаємо, колишня наречена Леонардо Ді Капріо Камілла Марроне вже не засмучується щодо їхнього розставання. Дівчина знялась у відвертій фотосесії та у всій красі показала свої модельні форми.

Раніше співачка Неллі Фуртадо вперше за 6 років влаштувала фотосесію для журналу. Зірка також зізналася, що страждає на психологічну недугу.