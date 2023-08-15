60-летняя Деми Мур в бикини ошеломила результатом от занятий йогой и терапии пиявками.

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Актриса Деми Мур недавно поразила сеть своими фото на яхте. Звезда продемонстрировала невероятное тело в 60 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Жертвы ради красоты

Деми Мур иногда идет на крайние меры для сохранения молодости. В 2008 году Деми сказала американскому ведущему ток-шоу Дэвиду Леттерману:

"Мне кажется, что я всегда была человеком, который искал передовые вещи, которые оптимизируют ваше здоровье и исцеление. Я была в Австрии, сделала очищение, и частью лечения была терапия пиявками. Но это не просто болотные пиявки, мы говорим о высокообученных медицинских пиявках".

Актриса Деми Мур. Фото: pagesix.com/

Терапия пиявками имеет давнюю историю — древние египетские врачи прежде считали их панацеей от всего. Сегодня они иногда используются в пластической и реконструктивной хирургии, чтобы помочь прикрепить отрезанные части тела.

"У них есть немного фермента, который, когда они кусают у вас, высвобождается в вашу кровь, и ваше здоровье улучшается. Это очищает вашу кровь — сейчас я чувствую себя очень очищенной", — говорит актриса.

Ранее Деми была одержима физическими упражнениями. В своих мемуарах Inside Out она сказала, что чувствовала, что "не могла прекратить тренироваться" в течение девяностых.

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Безумное увлечение началось в 1992 году, когда она сыграла с Томом Крузом и Джеком Николсоном в военной драме. Деми хотела выглядеть лучше в униформе, которую ей предложили надеть.

"Это стало началом одержимости тренировками, которые поглощали меня в течение следующих пяти лет. Я не могла сдаться", — вспомнила актриса.

Во время съемок фильма она только что родила свою дочь Скаут и, поскольку хотела быстро похудеть, пошла в спортзал.

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

"Все, о чем я могла думать, это мое тело, мое тело, мое тело. Я удвоила свою и без того чрезмерную программу упражнений. Я отказалась от углеводов, бегала, ездила на велосипеде и тренировалась на всех тренажерах, которые только можно себе вообразить", — говорит звезда.

В фильме "Стриптиз" в 1996 году героине Деми пришлось играть стриптизершу.

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

"Когда я делала стриптиз, на завтрак я отмеряла полстакана овсяных хлопьев и готовила их на воде, а потом оставшийся день я ела только белок и немного овощей - и все. Если вся эта одержимость моим телом звучит вам безумно, вы не ошибаетесь: поведения — безумие, это болезнь.Но это не делает их менее настоящими.ли худощавость что-то решает?Нет.Ирония заключается в том, что когда я отказался от желания доминировать над своим телом, оно фактически стало телом, которого я всегда хотела. произошло только тогда, когда я перестала пытаться это контролировать. В конце концов, такая одержимость бессмысленна» , — рассказала Мур.

Сырая веганская диета

Сейчас 60-летняя звезда также заботится о том, что она ест. Она соблюдает строгую веганскую сырую диету, что означает, что она ест только сырую растительную пищу, которую можно употреблять без обработки.

Поклонники утверждают, что ингредиенты могут терять важные питательные вещества и ферменты в процессе приготовления, а употребление сырой растительной пищи повысит уровень энергии, предотвратит болезни и улучшит общее состояние здоровья.

Она не единственная известная личность, которая подписалась на диету вместе с другими, включая Гвинет Пэлтроу.

Но доктор Лаура Браун, старший преподаватель диетологии в Тиссайдском университете, предупреждант, что диета может нанести больше вреда, чем пользы, если ее соблюдать в течение длительного времени.

На веб-сайте The Conversation она сказала, что некоторые овощи действительно обеспечивают большее содержание питательных веществ в вареном виде, поскольку этот процесс способствует разрушению клеточных стенок и позволяет высвобождать питательные вещества.

Актриса Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Трезвость

Тем не менее, похоже, что веганская сырая диета работает для Деми, которая также принадлежит к знаменитостям, не упоребляют алкоголь.

В своих мемуарах она рассказала, что прервала 20-летний период трезвости пивом после того, как бывший супруг Эштон Кутчер сказал ей, что сомневается в существовании алкоголизма.

Но, несмотря на краткий рецидив, снова вернулась к трезвости.

Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова похвасталась гибкостью в бикини.