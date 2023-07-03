Ксенія Мішина похизувалась підтягнутою фігурою на турецькому курорті

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина відпочиває на курорті у Туреччині. Разом з мамою та сином зірка серіалу "Кріпосна" насолоджується літом та розмірковує над майбутнім своєї дитини.

Фото з відпочинку Мішина опублікувала у своєму Instagram.

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Насолода від професії

Ксенія Мішина цього року вразила підписників знімками, на яких вона хизується кубиками пресу. Зірка помітно схудла завдяки наполегливим тренуванням. Тож навіть на турецькому курорті акторка не пропускає заняття у спортзалі. Мішина продемонструвала розкішну фізичу форму у купальнику та зізналася, що вже зараз думає про те, яку освіту отримає її син, 11 річний Платон.

"Всі ж напевно зустрічали ці історії, коли пішов на курс СММ або айті — 3-6 місяців, і ти вже заробляєш чималі гроші. Багато зраза хто в Інстаграм реально заробляє і кайфує від своєї професії, і я в тому числі", — поділилася зірка.

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше Мішина відзначила день народження і поділилася головними висновками, які зробила до свого 34-річчя. На думку акторки, головне тримати фокус на собі. Бути в ресурсі, дарувати користь іншим. Продовжувати жити, діяти, не зупинятись. Не варто завмирати, заморожувати своє життя, впадати в стан анабіозу в очікуванні закінчення війни чи стабілізації ситуації. Бути в курсі, але намагатись переключатись і не жити виключно жахливими подіями, фільтрувати інформаційний шум, вивуджувати найважливіше, бути в курсі подій, але не жити новинами та трагедіями.

Нагадаємо, масований ракетний обстріл окупантами столиці 16 травня наробив галасу не тільки в небі, а й у соцмережах. Чимало блогерів та знаменитостей опублікували відео під час роботи ППО. Серед них була й акторка Ксенія Мішина. Через два дні кінозірка все ж таки попросила вибачення в українців.

Раніше героїня серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розгнівала публіку новим відеороликом.