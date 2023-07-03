Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ксенія Мішина похизувалась підтягнутою фігурою на турецькому курорті arrow

Ксенія Мішина похизувалась підтягнутою фігурою на турецькому курорті

3 липня 2023 18:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ксенія Мішина похизувалась підтягнутою фігурою на турецькому курорті
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Ксенія Мішина відпочиває на курорті у Туреччині. Разом з мамою та сином зірка серіалу "Кріпосна" насолоджується літом та розмірковує над майбутнім своєї дитини.

Фото з відпочинку Мішина опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Насолода від професії

Ксенія Мішина цього року вразила підписників знімками, на яких вона хизується кубиками пресу. Зірка помітно схудла завдяки наполегливим тренуванням. Тож навіть на турецькому курорті акторка не пропускає заняття у спортзалі. Мішина продемонструвала розкішну фізичу форму у купальнику та зізналася, що вже зараз думає про те, яку освіту отримає її син, 11 річний Платон.

"Всі ж напевно зустрічали ці історії, коли пішов на курс СММ або айті — 3-6 місяців, і ти вже заробляєш чималі гроші. Багато зраза хто в Інстаграм реально заробляє і кайфує від своєї професії, і я в тому числі", — поділилася зірка.

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

 

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/
Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

Раніше Мішина відзначила день народження і поділилася головними висновками, які зробила до свого 34-річчя. На думку акторки, головне тримати фокус на собі. Бути в ресурсі, дарувати користь іншим. Продовжувати жити, діяти, не зупинятись. Не варто завмирати, заморожувати своє життя, впадати в стан анабіозу в очікуванні закінчення війни чи стабілізації ситуації. Бути в курсі, але намагатись переключатись і не жити виключно жахливими подіями, фільтрувати інформаційний шум, вивуджувати найважливіше, бути в курсі подій, але не жити новинами та трагедіями.

Нагадаємо, масований ракетний обстріл окупантами столиці 16 травня наробив галасу не тільки в небі, а й у соцмережах. Чимало блогерів та знаменитостей опублікували відео під час роботи ППО. Серед них була й акторка Ксенія Мішина. Через два дні кінозірка все ж таки попросила вибачення в українців.

Раніше героїня серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина розгнівала публіку новим відеороликом.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз