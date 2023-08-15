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Сальма Гайєк показала пишні форми на розкішній яхті

15 серпня 2023 12:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Сальма Гайєк показала пишні форми на розкішній яхті
Акторка Сальма Гайєк. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Сальма Гайєк під час сімейної подорожі на яхті в відпустці в Мексиці показала свої знамениті форми. Зірка, продемонструвала розкішне декольте та фігуру в ефектному синьо-білому бікіні, купаючись в океані зі своїм чоловіком, бізнесменом-мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

Про це пише Daily Mail.

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Сальма виглядала значно молодшою за свої 56 років, бавлячись у воді та позуючи для селфі з друзями, які супроводжували пару.

 

Акторка Сальма Гайєк з чоловіком-мільярдером. Фото: BACKGRID

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: BACKGRID

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: BACKGRID

 

Акторка Сальма Гайєк з чоловіком-мільярдером. Фото: BACKGRID

Актриса зізнаался, що розробила власну медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, та сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

"Ніякого ботокса. Я використовую багато частотних машин, і вони працюють на мені краще, ніж на будь-кому. І просто медитація…іноді люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, тобі на вигляд 20 років", — сказала Гайєк, пояснивши, що вона розробила "дивну" медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.

Гайєк і раніше виступала проти ботокса.

"Я не вірю в ботокс, тому що ваше обличчя не рухається, і це те, що ви повинні робити до кінця свого життя, щоразу все більше і більше", — розповіла у 2017 році зірка.

Вона приєднується до групи інших зірок, які не підтримують ботокс, зокрема Джулії Робертс і Меріл Стріп.

Нагадаємо, ексдружина Кличка похизувалась фігурою у відвертій сукні.

Раніше Єва Лонгорія у Каннах вийшла у вбранні від короля вечірніх суконь.

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