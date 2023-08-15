Сальма Гайєк показала пишні форми на розкішній яхті
Акторка Сальма Гайєк під час сімейної подорожі на яхті в відпустці в Мексиці показала свої знамениті форми. Зірка, продемонструвала розкішне декольте та фігуру в ефектному синьо-білому бікіні, купаючись в океані зі своїм чоловіком, бізнесменом-мільярдером Франсуа-Анрі Піно.
Про це пише Daily Mail.
Розкішна Гайєк
Сальма виглядала значно молодшою за свої 56 років, бавлячись у воді та позуючи для селфі з друзями, які супроводжували пару.
Актриса зізнаался, що розробила власну медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, та сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.
"Ніякого ботокса. Я використовую багато частотних машин, і вони працюють на мені краще, ніж на будь-кому. І просто медитація…іноді люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, тобі на вигляд 20 років", — сказала Гайєк, пояснивши, що вона розробила "дивну" медитацію, під час якої вона відчуває, як енергія "танцює" по всьому її тілу, сприяє покращенню її зовнішнього вигляду.
Гайєк і раніше виступала проти ботокса.
"Я не вірю в ботокс, тому що ваше обличчя не рухається, і це те, що ви повинні робити до кінця свого життя, щоразу все більше і більше", — розповіла у 2017 році зірка.
Вона приєднується до групи інших зірок, які не підтримують ботокс, зокрема Джулії Робертс і Меріл Стріп.
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