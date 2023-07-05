Ганна Різатдінова у яскравому купальнику приголомшила гнучкістю
Українська гімнастка Ганна Різатдінова навіть після завершення спортивної кар'єри тримає себе у відмінній фізичній формі. Зірка часто ділиться з підписниками корисними парадами щодо здорового харчування.
Мотиваційний знімок спортсменка запостила у своєму Instagram.
Яскрава чемпіонка
Ганна Різатдінова поділилася фото у яскравому купальнику. На знімку спортсменка демонструє свою гнучкість під сонечком.
Раніше гімнастка розповіла, що у спорті головне регулярність та привильна техніка. Тож задля гарної фігури не треба годинами терпіти виснажливі тренування.
"Міф про те, що для гарної фігури потрібно постійно годинами займатися у спортзалі, давно в минулому. Якщо не вистачає часу на повноцінне тренування, то навіть 15-хвилинна руханка допоможе підтримувати форму, адже найголовніше — це правильна техніка виконання вправ та регулярність. Додайте у свій щоденний графік хоча б коротке тренування і ви дуже швидко помітите позитивні зміни", — переконана спортсменка.
Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про слабкості.
Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина під час відпочинку "засвітила" фігуру у купальнику у Туреччині.