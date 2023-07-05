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Ганна Різатдінова у яскравому купальнику приголомшила гнучкістю

5 липня 2023 10:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ганна Різатдінова у яскравому купальнику приголомшила гнучкістю
Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/?hl=ru
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська гімнастка Ганна Різатдінова навіть після завершення спортивної кар'єри тримає себе у відмінній фізичній формі. Зірка часто ділиться з підписниками корисними парадами щодо здорового харчування.

Мотиваційний знімок спортсменка запостила у своєму Instagram.

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Ганна Різатдінова поділилася фото у яскравому купальнику. На знімку спортсменка демонструє свою гнучкість під сонечком.

 

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Раніше гімнастка розповіла, що у спорті головне регулярність та привильна техніка. Тож задля гарної фігури не треба годинами терпіти виснажливі тренування.

"Міф про те, що для гарної фігури потрібно постійно годинами займатися у спортзалі, давно в минулому. Якщо не вистачає часу на повноцінне тренування, то навіть 15-хвилинна руханка допоможе підтримувати форму, адже найголовніше — це правильна техніка виконання вправ та регулярність. Додайте у свій щоденний графік хоча б коротке тренування і ви дуже швидко помітите позитивні зміни", — переконана спортсменка.

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про слабкості.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина під час відпочинку "засвітила" фігуру у купальнику у Туреччині.

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