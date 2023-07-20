65-річний Дольф Лундгрен одружився з фітнес-тренеркою

Актора Дольф Лундгрен з нареченою. Фото: instagram.com/dolphlundgren/

Актор Дольф Лундгрен та його кохана Емма Крокдал одружилися. Пара зіграла весілля у мальовничому куточку.

Про це повідомляє журнал People.

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Весілля у країні Богів

65-річна зірка "Роккі IV" і його 27-річна наречена, особистий тренер, одружилися на Міконосі. Святкування пройшло у вузькому колі.

"Ми вирішили відсвяткувати наше кохання, одружившись на нашій віллі на Міконосі в оточенні родини та кількох близьких друзів. З огляду на Covid і довгий шлях складного лікування, нам доводилося багато разів змінювати наші весільні плани. Ми відчули, що нарешті настав правильний час, щоб відсвяткувати кохання, життя та щастя — у країні Богів", – заявила пара.

Дольф зробив Еммі пропозицію в червні 2020 року. Вони вперше зустрілися на West Hollywood Equinox і подружилися, а згодом їхні стосунки розвинулися.

Лише кілька місяців тому Дольф розповів про свою таємну 8-річну боротьбу з раком, яка ледь не вбила його.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, актори Софія Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються. Виявляється, ще до весілля пара підписала шлюбну угоду.

Зірка фільму "Бріджит Джонс", оскароносна Рене Зеллвегер заручена зі своїм бойфрендом Антом Анстедом. Пара готується до весілля.