Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow 65-річний Дольф Лундгрен одружився з фітнес-тренеркою arrow

65-річний Дольф Лундгрен одружився з фітнес-тренеркою

20 липня 2023 08:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
65-річний Дольф Лундгрен одружився з фітнес-тренеркою
Актора Дольф Лундгрен з нареченою. Фото: instagram.com/dolphlundgren/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Дольф Лундгрен та його кохана Емма Крокдал одружилися. Пара зіграла весілля у мальовничому куточку.

Про це повідомляє журнал People.

Читайте також:

Весілля у країні Богів

65-річна зірка "Роккі IV" і його 27-річна наречена, особистий тренер, одружилися на Міконосі. Святкування пройшло у вузькому колі.

"Ми вирішили відсвяткувати наше кохання, одружившись на нашій віллі на Міконосі в оточенні родини та кількох близьких друзів. З огляду на Covid і довгий шлях складного лікування, нам доводилося багато разів змінювати наші весільні плани. Ми відчули, що нарешті настав правильний час, щоб відсвяткувати кохання, життя та щастя — у країні Богів", – заявила пара.

Дольф зробив Еммі пропозицію в червні 2020 року. Вони вперше зустрілися на West Hollywood Equinox і подружилися, а згодом їхні стосунки розвинулися.

Лише кілька місяців тому Дольф розповів про свою таємну 8-річну боротьбу з раком, яка ледь не вбила його.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, актори Софія Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються. Виявляється, ще до весілля пара підписала шлюбну угоду.

Зірка фільму "Бріджит Джонс", оскароносна Рене Зеллвегер заручена зі своїм бойфрендом Антом Анстедом. Пара готується до весілля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Ремонти столичних доріг: влада Києва вирішила "закатати" в асфальт 2,5 мільярда

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз