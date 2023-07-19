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Новоспечений чоловік Дорофєєвої шокував їхнім весільним тортом

19 липня 2023 13:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Новоспечений чоловік Дорофєєвої шокував їхнім весільним тортом
Ресторатор Міша Кацурін та співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/misha_katsurin/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін минулого місяця одружилися. Тепер пара більше не приховує подробиці щасливої події.

Яким був їхній весільній торт Міша Кацурін показав у своєму Instagram.

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Міша на Надя для однієї з головних подій свого життя обрали незвичний десерт. Пара пригощала гостей тортом, який був виконаний у вигляді лебедя під назвою "Й*баний Гусь".

 

Ресторатор Міша Кацурін показав, який був у них з Надею Дорофєєвою весільний торт. Фото: instagram.com/misha_katsurin/

 

Ресторатор Міша Кацурін показав, який був у них з Надею Дорофєєвою весільний торт. Фото: instagram.com/misha_katsurin/

 

Ресторатор Міша Кацурін показав, який був у них з Надею Дорофєєвою весільний торт. Фото: instagram.com/misha_katsurin/

Кацурін зазначив, що страва за смаком була схожа на київський торт:

"Хочу поділитися з вами концепцією нашого з Надею весільного торта. Перед вами "Й*баний Гусь". До речі, за смаком "Й*баний Гусь", це київський торт", — каже Кацурін і додає, що під іншим кутом торт нагадує не тільки гуся.

Нагдаємо, співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої. Співачка та ресторатор Міша Кацурін нещодавно підірвали мережу новиною про те, що офіційно стали чоловіком та дружиною.

Раніше стало відомо, що публікація про весілля Наді та Міші для їхніх багатьох колег стала несподіванкою.

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