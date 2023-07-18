Зірка "Супер Майка" розлучився з дружиною-акторкою

Актори Софія Вергара та Джо Манганьелло. Фото: instagram.com/sofiavergara/

Актори Софія Вергара та Джо Манганьєлло розлучаються. З цього приводу пара зробила спільну заяву.

Про це пише Daily Mail.

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Пара одружилася у 2015 році. Друзі акторів переконують, що у тих останніми роками було різне ставлення до подружнього життя.

"Ми прийняли важке рішення розлучитися. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя зараз, коли ми переходимо на новий етап нашого життя", — йдеться в офіційній заяві Вергари та Манганьєлло.

Джерело з оточення пари поділилося, що останнім часом Манганьєлло занадто багато проводив часу у відеоіграх.

"Джо — велика дитина, він любить грати в Dungeons & Dragons, відеоігри, обожнює фільми про супергероїв, комікси, ходить на концерти, великий фанат NFL. Він женеться за веселощами. Він завжди любить бути на вечірках та просто добре проводити час", — говорить друг зірки "Супер Майка".

Софія, за словами того ж джерела, повна протилежність чоловіку.

"Вони проводили час окремо і зосереджувалися на собі, своїй кар’єрі та своїх близьких", — стверджує інсайдер.

Для Софії це був не перший шлюб. Колишня модель була заміжня за Джо Гонсалесом з 1991 по 1993 рік. Вона також була в тривалих стосунках з бізнесменом Ніком Лебом.

Джо був одружений лише Софією. До неї він був заручений з Одрою Марі з 2010 по 2011 рік. А до цього він мав стосунки з Бріджит Пітерс (2013 - 2014) і Тенлі Дене (2012).

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