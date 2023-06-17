73-річна дизайнерка Віра Вонг у крихітному топі вийшла на червону доріжку

Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawanggang/

Дизайнерка Віра Вонг знову змусила замислитися прихильників над секретом її вічної молодості. 73-річна модельєрка приголомшила виходом на урочистій церемонії.

Фото з червоної доріжки опублікувала у своєму Instagram.

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73-річна Віра Вонг, яку вважають "матір'ю традиційної весільної" сукні, завітала на вручення премії 2023 Fragrance Foundation Awards. Дизайнерка позувала перед фотографами у чорному топі та спідниці, демонструючи підтягнуту фігуру.

Віра Вонг полюбляє сміливі образи та хизується при кожній нагоді підкачаним пресом. За словами дизайнерки, люди звертають увагу на її зовнішність через певне уявлення про те, як мають виглядати жінки у 70 років. Секрет молодості Вонг простий: здоровий сон та менше сонця.

"Я ціную коктейль з горілкою в кінці дня. Це допомагає мені перелаштуватися з напруженого робочого графіка на особисте життя", — сказала в одному з інтерв'ю дизайнерка.

Раніше 82-річна зірка "Гаррі Поттера" Міріам Маргуліс знялась у провокативній фотосесії. Акторка позувала оголеною для глянцевого видання. На знімках Міріам, яка зіграла у фільмах про чарівника професорку Спраут, позує в оригінальному вбранні, а також топлес. В інтерв'ю акторка зізналася, що не любить власне тіло.

Нагадаємо, американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт з'явилася на обкладинці видання Sports Illustrated. Зірка взяла участь у фотосесії, ставши найстаршою моделлю в історії глянцю.