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73-річна дизайнерка Віра Вонг у крихітному топі вийшла на червону доріжку

17 червня 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
73-річна дизайнерка Віра Вонг у крихітному топі вийшла на червону доріжку
Дизайнерка Віра Вонг. Фото: instagram.com/verawanggang/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнерка Віра Вонг знову змусила замислитися прихильників над секретом її вічної молодості. 73-річна модельєрка приголомшила виходом на урочистій церемонії.

Фото з червоної доріжки опублікувала у своєму Instagram.

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73-річна Віра Вонг, яку вважають "матір'ю традиційної весільної" сукні, завітала на вручення премії 2023 Fragrance Foundation Awards. Дизайнерка позувала перед фотографами у чорному топі та спідниці, демонструючи підтягнуту фігуру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VERA WANG (@verawanggang)

Віра Вонг полюбляє сміливі образи та хизується при кожній нагоді підкачаним пресом. За словами дизайнерки, люди звертають увагу на її зовнішність через певне уявлення про те, як мають виглядати жінки у 70 років. Секрет молодості Вонг простий: здоровий сон та менше сонця.

"Я ціную коктейль з горілкою в кінці дня. Це допомагає мені перелаштуватися з напруженого робочого графіка на особисте життя", — сказала в одному з інтерв'ю дизайнерка.

Раніше 82-річна зірка "Гаррі Поттера" Міріам Маргуліс знялась у провокативній фотосесії. Акторка позувала оголеною для глянцевого видання. На знімках Міріам, яка зіграла у фільмах про чарівника професорку Спраут, позує в оригінальному вбранні, а також топлес. В інтерв'ю акторка зізналася, що не любить власне тіло.

Нагадаємо, американська письменниця та бізнесвумен Марта Стюарт з'явилася на обкладинці видання Sports Illustrated. Зірка взяла участь у фотосесії, ставши найстаршою моделлю в історії глянцю.

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