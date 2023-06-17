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73-летняя дизайнер Вера Вонг в крошечном топе вышла на красную дорожку

17 июня 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
73-летняя дизайнер Вера Вонг в крошечном топе вышла на красную дорожку
Дизайнер Вера Вонг. Фото: instagram.com/verawanggang/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Вера Вонг снова заставила задуматься поклонников на секретом ее вечной молодости. 73-летняя модельер ошеломила выходом на торжественной церемонии.

Фото с красной дорожки опубликовала в своем Instagram.

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73-летняя Вера Вонг, которую считают "матерью традиционного свадебного платья" посетила вручение премии 2023 Fragrance Foundation Awards. Дизайнер позировала перед фотографами в черном топе и юбке, демонстрируя подтянутую фигуру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by VERA WANG (@verawanggang)

Вера Вонг любит смелые образы и хвастает при каждом случае подкаченным прессом. По словам дизайнера, люди обращают внимание на ее внешность, из-за определенного представления о том, как должны выглядеть женщины в 70 лет. Секрет молодости Вонг прост: здоровый сон и меньше солнца.

"Я ценю коктейль с водкой в конце дня. Это помогает мне перестроиться из напряженного рабочего графика на личную жизнь" , — сказала в одном из интервью дизайнер.

Ранее 82-летняя звезда "Гарри Поттера" Мириам Маргулис снялась в провокационной фотосессии. Актриса позировала обнаженной для глянцевого издания. На снимках Мириам, сыгравшая в фильмах о волшебнике профессора Спраут, позирует в оригинальном наряде, а также топлесс. В интервью актриса призналась, что не любит собственное тело.

Напомним, американская писательница и бизнесвумэн Марта Стюарт появилась на обложке издания Sports Illustrated. Звезда приняла участие в фотосессии, став самой возростной моделью в истории глянца.

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