Зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон похизувалася стрункою фігурою в купальнику

Акторка Емма Вотсон. Фото: instagram.com/fashion_emmawatson/

Зірка фільмів про "Гаррі Поттера" Емма Вотсон вразила розкішною фізичною формою. Акторка знялась у промокампанії модного бренду.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка, яка зіграла Герміону у "Гаррі Поттері, Емма Вотсон показала підтягнуте тіло у рекламі Prada Beauty. На фото Емма тримає дошку для серфінга, позує у купальнику та на яхті.

Реклама вийшла після новини про новий роман Вотсон з американським бізнесменом.

Нещодавно стало відомо, що британська акторка Емма Вотсон розійшлася з бойфрендом, сином британського магната моди та мільярдера Філіпа Гріна, Брендон Гріном. З ним кінозірка зустрічалася півтора року.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян представила нову колекцію власного бренду SKIMS. Знаменитість влаштувала імпровізовану презентацію нового вбрання.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес відома своїми апетитними формами. Цього разу у всій красі продемонструвала свої принади у рекламі бальзами для догляду за сідницями.