77-летняя Шер открывает сладкий бизнес

Певица Шер. Фото: instagram.com/cher/

Певица Шер была лицом многих косметических брендов, создавала собственные модные линии и парфюм. А теперь звезда объявила о старте нового бизнеса.

Об этом Шер написала в своем Instagram.

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Певица основала собственный бренд мороженого. Артистка даже показала рекламный ролик продукта. В клипе, дополненном фрагментом ее хита Believe, изображен грузовик с мороженым, брендированный названием и разными портретами Шер в форме рожков мороженого.

"Cher-lato" написано на грузовике. Звезда призналась, что работает над этой бизнес-идеей с 2018 года.

"Все началось 5 лет назад, и теперь это наконец произошло, – рассказала она и добавила, – впереди еще больше…".

Как сольная исполнительница Шер продала 100 миллионов записей по всему миру и еще 40 миллионов, которые она продала в дуэте Sonny & Cher, что делает ее одной из самых продаваемых музыкальных исполнительниц всех времен.

Среди ее многочисленных наград как исполнительницы — премия "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Луна" (1988); премия "Грэмми" за лучшую танцевальную запись для ее песни Believe (2000); Премия "Эмми", а также три награды "Золотой глобус" и награда за лучшую женскую роль в фильме "Маска" (1985) на Каннском кинофестивале.

Напомним, Дженнифер Лопес попала под волну критики из-за своего алкогольного бизнеса. По словам поклонников, сама певица не употребляет алкоголь, но предлагает его пить другим.

Ранее Эмма Уотсон снялась с братом в промокампании бренда джина.