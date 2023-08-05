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8 днів жорсткої дієти: Оля Полякова вразила тілом у бікіні

5 серпня 2023 17:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
8 днів жорсткої дієти: Оля Полякова вразила тілом у бікіні
Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Оля Полякова поділилася відвертим зізнанням. Зірка певний час не подобалася собі у дзеркалі, тому наважилася на детокс.

Про це Полякова розповіла у своєму Instagram.

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Перший в житті детокс

Співачка Оля Полякова відома своєю силою волі та працездатністю. Але навіть вона може дозволити собі інколи розслабитися. Зірка завітала до СПА-курорту, де опікувалася власним здоров'ям.

 

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Я перший раз в житті на детоксі… Багато чула, але не було часу… Ті, хто дивиться "Дорослих дівчаток", знають, що я завжди їм, але останні півтора року я ще й трохи п’ю… Думала, що на мені це не відображається, але останнім часом мені не дуже подобалося, як я виглядаю у дзеркалі, але зізнатися, що в мене проблеми, я не хотіла, аж допоки не попала сюди! 8 днів жорсткої, але дуже смачної і корисної дієти, тільки вода, яка має лікувальний ефект, масажі, ванни з магнію і солі, зробили своє діло. Фотошоп не потрібен!" — розповіла про результати відпочину Полякова.

Нагадаємо, старша донька співачки Олі Полякової Марія активно веде свою сторінку у соціальній мережі. Цього разу дівчина порадувала фоловерів рідкісним фото з молодшою сестрою Алісою.

Раніше Оля Полякова розповіла, що планує засудити український ЗМІ за ганебну новину про її старшу доньку.

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