Барських, Полякова та ALEKSEEV виступили на фестивалі Вайкуле на підтримку України

Співачка Лайма Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

У Юрмалі відбувся фестиваль латвійської співачки Лайми Вайкуле Laima Rendezvous. Захід відбувся на підтримку України.

Фото з концерту його учасники поділилися у своїх соціальних мережах.

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Серед запрошених зірок глядачі фестивалю побачили Макса Барських, Олю Полякову, Вєрку Сердючку, ALEKSEEV, Анну Буткевич та Freedom Ballet. Всі артисти виконали свої хіти українською та виголосили патріотичну промову.

"Хочу подякувати Лаймі за запрошення, всім, хто підтримує Україну та українців у ці часи. Вірю, що ми переможемо і страждання українців закінчаться. Сподіваюсь, що наступний фестиваль відбудеться в українському Криму", — сказав зі сцени Барських і заспівав пісню, яку написав у перші дні війни.

Також артист зробив проникливий пост на своїй сторінці у соцмережі.

"Прямо зараз, коли я стою на сцені, вся Україна червона, немає жодного міста, де не лунала б повітряна тривога. Окрім цього, є прильоти… Мої співчуття постраждалим! Бути в цей самий момент перед глядачем складно та гірко. Але дуже важливо, аби наші голоси звучали кожної хвилини, чули нас — Україну. Дякую, Юрмало, дякую, Лаймо за запрошення. Я щиро вдячний за те, що Латвія підтримує мою країну та весь український народ у ці надзвичайно важкі часи. Ми відчуваємо вашу підтримку!" — прокоментував артист.

Співачка Анна Буткевич. Фото: instagram.com/annabutkevych.official/

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Співак ALEKSEEV. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Лайма Вайкуле та Алла Пугачова. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Макс Барських, Лайма Вайкуле та Оля Полякова. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official/

Серед присутніх також були співачка Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним. Подружжя з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Очкується, що на сцені фестивалю найближчими днями глядачі побачать ще більше українських артистів та російських зірок, якій пішли проти путінського режиму.

Згідно з афішею фестивалю, в третій день, 30 липня, на сцену вийде Віра Брежнєва, яка зараз виступає під псевдонімом VERA. Вона тільки-но приїхала до Києва.

Нагадаємо, путініст Оскар Кучера розповів, куди він хоче послати Лайму Вайкуле.