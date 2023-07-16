Бодішеймерський скандал навколо доньки Полякової набирає обертів

Дочка співачки Олі Полякової, Марія. Фото: instagram.com/mashapolyakova/

Співачка Оля Полякова прокоментувала реакцію відомого ЗМІ на свою вимогу щодо вибачень перед її старшою донькою. Артистка поставила ультиматум ресурсу.

Про це стало відомо з нового відеоповідомлення Полякової у її Instagram.

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Хочемо простих вибачень

Після виходу бодішеймерського матеріалу про старшу доньку Полякової, Марію, зірка заявила, що звертатиметься до суду та доведе справу до кінця, скільки б їй це не коштувало.

"Після моєї заяви, що я подаю на них у суд, звісно, що представники редакції звернулися до мене і запитали, що вони можуть зробити, аби вирішити це питання. Ми сказали, що хочемо простих людських вибачень, відеозвернення, де журналістка, чи хто там написав ту статтю, просить вибачення публічно у моєї дочки. На що нам сказали, що показувати лице журналістки, то не етично", — розповіла Полякова.

Зірка обурена тим, що образити її дочку на всю країну в публічному просторі — то етично, а вибачитися — ні.

"Розумієте, писульку на сайті з вибаченнями залишити, безособисту, цього замало. Тому що кожен журналіст має нести відповідальність за те, що він пише", — переконана зірка.

Артистка розповіла, що даний інцидент стане уроком іншим журналістам, перед тим, як вони будуть писати образливі, бодішеймерські, расистські чи гомофобні статті.

"Або ви особисто відповідаєте за свої вчинки, або ми підемо в суд і все одно притягнемо вас до цих вибачень", — пригрозила Полякова.

Раніше в інтернеті з'явилася стаття під назвою "Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися", це обурило зірку. Редакція видання "Главред" видалила матеріал, але артистка вирішила піти до суду.

Нагадаємо, ми розповідали, як Полякова скидає зайві кілограми.

Раніше ми писали, що Полякова сходила на концерт Бейонсе та запідозрила її у плагіаті.