8 дней жесткой диеты: Оля Полякова поразила телом в бикини

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова поделилась откровенным признанием. Звезда некоторое время не нравилась себе в зеркале, поэтому решилась на детокс.

Об этом Полякова рассказала в своем Instagram.

Читайте также:

Первый в жизни детокс

Певица Оля Полякова известна своей силой воли и работоспособностью. Но даже она может позволить себе иногда расслабиться. Звезда посетила СПА-курорт, где занялась собственным здоровьем.

Певица Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

"Я первый раз в жизни на детоксе… Много слышала, но не было времени… Те, кто смотрят "Взрослых девочек", знают, что я всегда ем, но последние полтора года я еще немного пью… Думала что на мне это не отражается, но в последнее время мне не очень нравилось, как я выгляжу в зеркале, но признаться, что у меня проблемы, я не хотела вплоть до того, пока не попала сюда! 8 дней жесткой, но очень вкусной и полезной диеты, только вода, имеющая лечебный эффект, массажи, ванны из магния и соли сделали свое дело. Фотошоп не нужен!" — рассказала о результатах отдыха Полякова.

Напомним, старшая дочь певицы Оли Поляковой Мария активно ведет свою страницу в социальной сети. В этот раз девушка порадовала фолловеров редким фото с младшей сестрой Алисой.

Ранее Оля Полякова сказала, что планирует судиться с украинским СМИ за оскорбительную новость о ее старшей дочери.