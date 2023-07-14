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Оля Полякова планує засудити український ЗМІ за ганебну новину про її старшу доньку

14 липня 2023 07:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Оля Полякова планує засудити український ЗМІ за ганебну новину про її старшу доньку
Співачка Оля Полякова. Скриншот: YouTube
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Оля Полякова провела онлайн-тренування зі старшою донькою Машею та інструктором Сергієм Шереметом. Артистка опублікувала відео для підписників, аби ті змогли зберегти собі спортивні поради. Втім, 18-річну Машу в коментарях захейтили, а одне з онлайн-медіа написало непрофесійну статтю на цю тему, в якій висміяло фігуру зіркової доньки. Оля Полякова збирається засудити видання. 

Про це вона повідомила у своїх соцмережах. 

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Стаття під назвою "Полякова показала сильно розповнілу дочку і змусила її тренуватися" обурила співачку. Редакція видання "Главред" видалила матеріал, але терпець в артистки увірвався. Автор статті непрофесійно висловив свою думку щодо зовнішнього виду Маші Полякової під час тренування.

Фігуру молодої дівчини порівнюють з маминою, розписують окремі частини тіла, згадують про целюліт, і в цілому складно повірити, що такий матеріал вийшов у великому онлайн медіа.  Оля Полякова планує засудити онлайн-видання.

"За кордоном вас би стерли просто, скасували і стягнули б багато мільйонів євро! У сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини, особливо дітей, сильно карається. І я вас покараю! Скільки б це не тягнулося і скільки б це мені не коштувало. Доведу це до кінця! Я прямо зараз звертаюся до суду, щоб довести, що у вільній країні, бодішеймінг абсолютно неприйнятний", — заявила Полякова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic)

Маша Полякова у своїх соцмережах не прокоментувала випади у свій бік з боку ЗМІ. Це не вперше, коли її фігуру порівнюють з маминою. Дівчина наривалась на хейт після того, як Оля Полякова публікувала спільні фото з донькою на пляжі у купальниках. 

Оля та Маша Полякови на пляжі. Фото: Instagram/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Полякова скидає зайві кілограми. Також ми писали, що Полякова сходила на концерт Бейонсе та запідозрила її у плагіаті.

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