"Щаслива, що жива": Мадонна показала, як святкувала 65-річчя
Королеві поп-музики Мадонні виповнилося 65 років. Зірка вирушила на святкування у Лісабон.
Про це пише Daily Mail.
Зіркова вечірка
Кілька місяців тому Мадонна налякала проблемами зі здоров’ям, викликаними серйозною бактеріальною інфекцією. Але останні тижні співачка доводить — вона повертається до звичної форми і зіркового життя. На честь дня народження Мадонна Луїза Чікконе поділилася відео в TikTok із підписом "З днем народження!".
Madonna’s birthday celebration in Lisbon, Portugal pic.twitter.com/txVKjyvTRV— Madonna stans⭐ (@MAD0NNAARMY1) August 16, 2023
Мадонна показала святкування під час вечері в Лісабоні, Португалія, де вона жила з 2017 по 2020 рік. Співачка зупинилася на ніч у готелі Pestana Palace.
На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як мати шістьох дітей обідає зі своїми друзями та родиною, й виголошує коротку промову, заявляючи: "Це чудово бути живою!".
"Вона приземлилася з приблизно 30 друзями на звичайному літаку, тому що вона захисник навколишнього середовища, вона відмовилася від свого приватного літака кілька років тому", — розповів оглядач CMTV Адріано Сілва Мартінс.
Мадонна офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували в червні. 64-річна поп-ікона завітала до Nassau Coliseum у Нью-Йорку, який вона забронювала на два місяці, щоб підготуватися до світового туру.
Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.
Раніше Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт.