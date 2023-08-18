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"Щаслива, що жива": Мадонна показала, як святкувала 65-річчя

18 серпня 2023 12:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Щаслива, що жива": Мадонна показала, як святкувала 65-річчя
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Королеві поп-музики Мадонні виповнилося 65 років. Зірка вирушила на святкування у Лісабон.

Про це пише Daily Mail.

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Зіркова вечірка

Кілька місяців тому Мадонна налякала проблемами зі здоров’ям, викликаними серйозною бактеріальною інфекцією. Але останні тижні співачка доводить — вона повертається до звичної форми і зіркового життя. На честь дня народження Мадонна Луїза Чікконе поділилася відео в TikTok із підписом "З днем народження!".

Мадонна показала святкування під час вечері в Лісабоні, Португалія, де вона жила з 2017 по 2020 рік. Співачка зупинилася на ніч у готелі Pestana Palace.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як мати шістьох дітей обідає зі своїми друзями та родиною, й виголошує коротку промову, заявляючи: "Це чудово бути живою!".

"Вона приземлилася з приблизно 30 друзями на звичайному літаку, тому що вона захисник навколишнього середовища, вона відмовилася від свого приватного літака кілька років тому", — розповів оглядач CMTV Адріано Сілва Мартінс.

Мадонна офіційно відновила репетиції свого довгоочікуваного Celebration Tour після того, як її госпіталізували в червні. 64-річна поп-ікона завітала до Nassau Coliseum у Нью-Йорку, який вона забронювала на два місяці, щоб підготуватися до світового туру.

Нагадаємо, донька Мадонни Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше Мадонна та Сем Сміт представили "вульгарний" хіт. 

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