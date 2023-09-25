89-летний Софи Лорен после несчастного случая срочно понадобилась операция

Актриса Софи Лорен. Фото: Shutterstock

Актриса Софи Лорен была срочно доставлена в больницу для экстренной операции. Знаменитость упала в своем доме в Женеве, Швейцария.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несчастный случай

89-летняя голливудская звезда получила травму бедра после того, как упала в ванной комнате своего дома в эти выходные. Сыновья Софи, 55-летний Карло-младший и 50-летний Эдоардо, были рядом с ней во время ее пребывания в больнице. Операция прошла с положительным результатом, теперь звезду ждет реабилитация.

Софи снялась в фильме Netflix "Жизнь впереди" 2020 года режиссерм которой стал ее сын Эдоардо, принесшего ей премию Давида ди Донателло за лучшую женскую роль. Софя играет человека, который пережил Холокост и связывается с 12-летним иммигрантом из Нигерии.

В начале этого года Софи была названа одной из 50 лучших актрис классического голливудского кино. Она единственная живая актриса в списке.

Некоторые из ее самых знаковых фильмов включают в себя "Две женщины" (1961) и "Вчера, сегодня и завтра" (1963).

В 1961 году она получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль за роль в военной драме "Две женщины".

Последний раз Лорен появилась на публике 2 сентября на модном показе Armani в Венеции, который проходил во время 80-го Венецианского кинофестиваля.

"Зачем менять свое тело и быть кем-то другим, если ты счастлив внутри?. Я никогда об этом не думала, никогда. Мне нравится то, что у меня есть. Я нравлюсь себе!" — рассказала о своем нежелании обращаться к пластической хирургии Лорен.

София родилась бедной, невзирая на то, что ее отец был итальянским дворянином.

Он не женился на ее матери, оставил ее воспитывать Софи и ее младшую дочь Марию как мать-одиночка.

В шесть лет звезда получила шрамы на лице от осколков, когда бежала в бомбоубежище во время Второй мировой войны.

В возрасте 16 лет она приняла участие в конкурсе красоты с платьем, изготовленным из семейных штор для гостиной, которые сшила ее бабушка. Одним из судей был итальянский режиссер и ее будущий муж Карло, которому на тот момент было 37 лет.

Напомним, Софи Лорен посетила модное шоу Giorgio Armani в Венеции.

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