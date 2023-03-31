92-річний Клінт Іствуд планує зняти свій останній фільм: який сюжет стрічки
Американський актор та режисер Клінт Іствуд збирається зняти останню стрічку у своїй кар'єрі. Для нього вона стане 40-ю у фільмографії.
Про це повідомляє видання Discussing Film.
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Подробиці
Робоча назва останнього фільму Іствуда – "Присяжний №2". Це судовий трилер. Він розповість про присяжного, який бере участь у справі про вбивство, і в один момент розуміє, що, можливо, спричинив смерть жертви. Герой стикається з дилемою: маніпулювати рештою присяжних, щоб врятувати себе, або ж розкрити правду і здатися.
У виданні зазначили, що, попри пітчинг фільму як останнього в кар'єрі Іствуда, є невелика ймовірність, що режисер ще продовжить займатися кінобізнесом. Втім, в його оточенні запевняють, що це дуже малоймовірно з огляду на вік режисера — 31 травня Іствуд відсвяткує своє 93-річчя.
Акторський склад майбутнього фільму поки не уточнюється, але джерела пишуть, що багаторазовий володар премії "Оскар" хоче взяти на головну роль одну з молодих голлівудських зірок, з якою найближчими кількома місяцями вийде велика повнометражна стрічка. Дистриб'ютором майбутнього трилера виступить компанія Warner Bros.
Нагадаємо, раніше ми писали, що другу частину фільму "Дюна" режисера Дені Вільнева не покажуть на кінофестивалі у Венеції. Також ми розповідали, що український фільм "Ля Палісіада визнали найкращим на Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі.