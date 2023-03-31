92-летний Клинт Иствуд планирует снять свой последний фильм: какой сюжет фильма

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд собирается снять последнюю картину в своей карьере. Для него она станет 40-й в фильмографии.

Об этом сообщает издание Discussing Film.

Подробности

Рабочее название последнего фильма Иствуда — "Присяжный №2". Это судебный триллер. Он расскажет о присяжном, который участвует в деле об убийстве, и в один момент понимает, что, возможно, повлек смерть жертвы. Герой сталкивается с дилеммой: манипулировать остальными присяжными, чтобы спасти себя, или же раскрыть правду и сдаться.

В издании отметили, что несмотря на питчинг фильма как последнего в карьере Иствуда, есть небольшая вероятность, что режиссер еще продолжит заниматься кинобизнесом. Впрочем, в его окружении уверяют, что это очень маловероятно, учитывая возраст режиссера — 31 мая Иствуд отпразднует свое 93-летие.

Актерский состав будущего фильма пока не уточняется, но источники пишут, что многократный обладатель премии "Оскар" хочет взять на главную роль одну из молодых голливудских звезд, с которой в ближайшие несколько месяцев выйдет большая полнометражная лента. Дистрибьютором будущего триллера выступит компания Warner Bros.

Напомним, ранее мы писали, что вторая часть фильма "Дюна" режиссера Дэнни Вильнева не покажут на кинофестивале в Венеции. Также мы рассказывали, что украинский фильм "Ля Палисиада" признали лучшим на Международном кинофестивале в Вильнюсе.