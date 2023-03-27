Український фільм визнали найкращим на Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі
Українські фільми продовжують збирати нагороди на міжнародних кінофестивалях по всьому світу. Напередодні повнометражний дебют режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" отримав приз FIPRESCI на Роттердамському міжнародному кінофестивалі (Нідерланди). А тепер його відзначили й в столиці Литви, Вільнюсі.
Про це повідомляє Держкіно.
-
Російська компанія остаточно викупила найбільшу фабрику IKEA у Новгороді
-
Аналітик пояснив причину конфлікту між Пригожиним і генералами армії рф
-
В Одесі викрили корупційну схему, пов’язану із "зерновою угодою"
-
росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування
-
Легендарний англійський футболіст емоційно звернувся до Мудрика
-
Біженцям у Німеччині розповіли, хто має право та як оформити соціальне житло
-
У ДСНС показали засніжене високогір'я Карпат: неймовірні фото
-
Лубінець пояснив українцям, яка допомога передбачена за пошкоджене житло
-
До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановано ремонт доріг
-
Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна
Подробиці
"Ля Палісіада" стала найкращим фільмом Вільнюського міжнародного кінофестивалю Kino Pavasaris. Творці стрічки тримали грошовий приз у вісім тисяч євро.
Стрічка знята в жанрі пострадянського нуару. Історія розгортається в за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.
У центрі сюжету — судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.
Вільнюський міжнародний кінофестиваль Kino Pavasaris проводиться з 1995-го і є найбільшим кінофестивалем у країні за кількістю фільмів та аудиторією. Цьогоріч він тривав з 16 до 26 березня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в кінопрокат вийшла українська драма "Памфір", світова премʼєра якої пройшла на Каннському кінофестивалі. Також ми розповідали, що влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін.