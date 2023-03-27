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Український фільм визнали найкращим на Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі

27 березня 2023 12:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Кадр з фільму "Ля Палісіада"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українські фільми продовжують збирати нагороди на міжнародних кінофестивалях по всьому світу. Напередодні повнометражний дебют режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" отримав приз FIPRESCI на Роттердамському міжнародному кінофестивалі (Нідерланди). А тепер його відзначили й в столиці Литви, Вільнюсі. 

Про це повідомляє Держкіно.

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Подробиці 

"Ля Палісіада" стала найкращим фільмом Вільнюського міжнародного кінофестивалю Kino Pavasaris. Творці стрічки тримали грошовий приз у вісім тисяч євро. 

Стрічка знята в жанрі пострадянського нуару. Історія розгортається в за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

У центрі сюжету — судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним. 

Вільнюський міжнародний кінофестиваль Kino Pavasaris проводиться з 1995-го і є найбільшим кінофестивалем у країні за кількістю фільмів та аудиторією. Цьогоріч він тривав з 16 до 26 березня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в кінопрокат вийшла українська драма "Памфір", світова премʼєра якої пройшла на Каннському кінофестивалі. Також ми розповідали, що влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін.

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