Український фільм визнали найкращим на Міжнародному кінофестивалі у Вільнюсі

Кадр з фільму "Ля Палісіада"

Українські фільми продовжують збирати нагороди на міжнародних кінофестивалях по всьому світу. Напередодні повнометражний дебют режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада" отримав приз FIPRESCI на Роттердамському міжнародному кінофестивалі (Нідерланди). А тепер його відзначили й в столиці Литви, Вільнюсі.

Про це повідомляє Держкіно.

Подробиці

"Ля Палісіада" стала найкращим фільмом Вільнюського міжнародного кінофестивалю Kino Pavasaris. Творці стрічки тримали грошовий приз у вісім тисяч євро.

Стрічка знята в жанрі пострадянського нуару. Історія розгортається в за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

У центрі сюжету — судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.

Вільнюський міжнародний кінофестиваль Kino Pavasaris проводиться з 1995-го і є найбільшим кінофестивалем у країні за кількістю фільмів та аудиторією. Цьогоріч він тривав з 16 до 26 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в кінопрокат вийшла українська драма "Памфір", світова премʼєра якої пройшла на Каннському кінофестивалі. Також ми розповідали, що влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін.