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СБУ проводить обшук у співачки, яка показувала роботу ППО

31 травня 2023 10:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
СБУ проводить обшук у співачки, яка показувала роботу ППО
Блогерка та співачка Інна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно блогерка та співачка Інна Воронова завітала до СБУ, де записала відео з вибаченнями за те, що опублікувала в соцмережах роботу ППО під час масованих обстрілів окупантами України вночі 16 травня. Тепер же працівники СБУ прийшли до житла зірки.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Obozrevatel.

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Що відбувається

Служба безпеки України навідалася до квартири Воронової, яка розташована в одному з ЖК на лівому березі столиці. Саме там замість того, аби йти з дітьми до укриття, вона знімала на телефон роботу ППО та публікувала у соцмережі. Одіозній блогерці вручили підозру. До цього було відкрито кримінальне провадження.

Сама ж Воронова в той час вирішила поспілкуватися з підписниками. Чи вийде вона на зв’язок після візиту СБУ, наразі невідомо. 

Скриншот: Instagram/voronova.official

Хто така Воронова

Співачка та блогерка є дружиною бізнесмена Юрія Чернецького, якого заарештували  за збування наркотиків в серпні минулого року. Воронова стала відомою після того, як оголосила збір 4 млн гривень на заставу чоловікові.

Зараз блогерка розлучається з Чернецьким та планує, за її словами, будувати життя без його участі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачку Анну Трінчер захейтили за матюки під час роботи ППО. Також ми розповідали, як співак Віктор Павлік отримав спецперепустку, яку в нього вилучила поліція.

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