"А Мишину никто не трогает": Воронова после визита СБУ записала оправдание

Блогерша и певица Инна Воронова. Фото: Instagram/voronova.official

Накануне блогерше и певице Инне Вороновой СБУ вручила подозрение. Та снимала и публиковала в соцсетях работу ПВО во время массированных обстрелов оккупантами Украины ночью 16 мая. Сначала Воронова отшутилась и похайповала на этом. А когда поняла, что "пахнет" жареным, записала видео с оправданиями.

Оно доступно на Instagram странице Вороновой.

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Воронова, которая после волны хейта в свою сторону, все равно продолжает записывать на многотысячную аудиторию видео на русском языке в сердце Украины, Киеве, решила расставить все точки над "і".

В стиле владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак, Инна сказала, что она девочка, которая ничего не понимает. Когда началась работа ПВО, она вроде бы ничего не поняла, и видео не снимала. Его ей отправил один из жителей ЖК на левом берегу столицы, в котором квартира у Вороновой.

"Именно из-за страха и не понимая, как правильно действовать в этой ситуации, я выложила видео в социальных сетях. Я хотела, чтобы меня кто-то успокоил. Я еще раз подчеркиваю, это был исключительно страх, этот поступок был на эмоциях. Но я быстро осознала ошибку. К сожалению, соцсети уже было не остановить", — сказала Воронова.

Также певица напомнила, что она мать двоих детей, испугавшихся после визита СБУ. Их отец скрылся за границу, другой в тюрьме. Инна удивляется, почему именно к ней такое внимание. Ее соседка по ЖК, актриса Ксения Мишина,также опубликовала в ту ночь видео и извинилась. Как и другие блогеры.

"Сначала нас было много, где-то блогеров 30. Но Мишину почему-то больше никто не трогает. Почему? Приближенная и особенная? Или потому что "Новый канал"? Я не понимаю, может мне кто-нибудь объяснит", — заявила Воронова.

Одиозная блогерша попросила не рушить ее судьбу и детей и еще раз попросила прощения. В комментариях под публикацией мнения подписчиков разделились. Одни поддержали Инну и просят для нее административное наказание, а не уголовное. Другие же считают, что она "переобулась".

Скриншот: Instagram/voronova.official

Кто такая Воронова

Певица и блогерша является женой бизнесмена Юрия Чернецкого, которого арестовали за сбыт наркотиков в августе прошлого года. Воронова стала известна после того, как объявила сбор 4 млн гривен на залог мужу.

Сейчас блогерша разводится с Чернецким и планирует, по ее словам, строить жизнь без его участия.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы массово "тролят" Ани Лорак благодарностями за помощь ВСУ. Также мы рассказывали, что певицу Анну Тринчер захейтили за мат во время работы ПВО.