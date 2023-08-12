"А що не так сказали?": Слава Камінська прокоментувала скандал з Остапчуком

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Нещодавно мережу сколихнув скандал навколо проєкту ведучого Володимира Остапчука. Співачка Слава Камінська висловила свою позицію з приводу гучного розголосу слів шоумена.

Слава свою відповідь запостила в Instagram.

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"Ледарем бути прекрасно"

Співачка Слава Камінська не розуміє, чому більшість жінок обурили слова Остапчука, Позитива та Буше щодо стандартів жіночої краси. Камінська у своїй кумедній манері прокоментувала скандал.

"Побачила нові тренди ТікТока, добре, що я далека від цього. Я бодіпозитна хотіла б бути. Що, бритви у магазині скінчилися? Чому знову Остапчук та Буше? А що вони не так сказали? Ви що, п*ьки не голите? Хотілося б не голити, ледарем бути завжди прекрасно, бодіпозитив — так, якщо що у мене пахви голені", — сказала співачка і на доказ підняла руку.

Співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka/

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.