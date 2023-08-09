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"Де хочу, там і голю": Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку

9 серпня 2023 12:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Де хочу, там і голю": Маша Єфросиніна топлес дала відсіч Остапчуку
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Днями ведучий Володимир Остапчук під час шоу втрапив у скандал з образливими висловлюваннями на адресу жінок. Українки, серед яких Маша Єфросиніна, гнівно відреагували на слова шоумена.

Єфросиніна виклала відверте фото та зробила сміливий пост у соціальній мережі.

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Для себе, дівчата, кожна з нас і є 10 з 10

Після випуску свого шоу, де Володимир Остапчук зі співаком Позитивом та блогером Богданом Буше висловлювались стосовно власних поглядів на жіночу вроду, все більше українок висловлюють не згоду з думками шоуменів. Тепер про свою позицію заговорила Маша Єфросиніна.

 

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Де хочу, там і голю себе...а не тому, що маю це для когось робити. Як хочу, так і стрижуся...а не тому, що маю підходити під чийсь типаж. Який маю настрій, так і вдягаюся...а не так, як має одягатися жінка в моєму віці. Коли хочу, тоді і вагітнію…а не тому, що маю встигнути до певного віку. Не хочу, не вагітнію...Як хочу, так і виглядаю…а не так, як маю виглядати на чиюсь думку...Для себе, дівчата, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати на те, що щось в нас не так. Тож, шановні даватєлі порад як має виглядати жінка, щоб ви її якось там оцінили, ось моя вам порада — спершу візьміть сантиметри, та позамірюйте собі те, що дуже добре поясніть вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки. Бо "маєш бути" мені може сказати лише одна людині в цьому житті. Це Я САМА", — підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, зіркові чоловіки обговорили жінок та взаємини з ними в шоу "Мекнув — питайте". Найбільше обурив користувачів мережі фрагмент з відповідями про зовнішність жінок. Чоловіки негативно відповіли на те, чи нормально, що в дівчини може бути волосся на тілі. Чоловіки заявили, що їм не подобаються непоголені жінки і що, на їхню думку, дівчата, які мають рослинність на тілі, не можуть бути привабливими.

Нагадаємо, Дантес підтримав українок після скандалу з Остапчуком.

Раніше Остапчук та Позитив прокоментували свої образливі слова у бік жінок.

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