"А что не так сказали?": Слава Каминская прокомментировала скандал с Остапчуком
Недавно сеть потряс скандал вокруг проекта ведущего Владимира Остапчука. Певица Слава Каминская высказала свою позицию по поводу шумихи вокруг слов шоумена.
Слава свой ответ запостила в Instagram.
"Ледарем быть прекрасно"
Певица Слава Каминская не понимает, почему большинство женщин возмутили слова Остапчука, Позитива и Буше о стандартах женской красоты. Каминская в своей забавной манере прокомментировала скандал.
"Увидела новые тренды ТикТок, хорошо, что я далека от этого. Я бодипозитной хотела бы быть. Что бритвы в магазине кончились? Почему опять Остапчук и Буше? А что они не так сказали? Вы что не бреете п*ски? Хотелось бы не брить, ленивым быть всегда прекрасно, бодипозитив — да, если что у меня подмышки бритые", — сказала певица и в доказательство подняла руку.
Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.
Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.
Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.