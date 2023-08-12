"А что не так сказали?": Слава Каминская прокомментировала скандал с Остапчуком

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

Недавно сеть потряс скандал вокруг проекта ведущего Владимира Остапчука. Певица Слава Каминская высказала свою позицию по поводу шумихи вокруг слов шоумена.

Слава свой ответ запостила в Instagram.

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Певица Слава Каминская не понимает, почему большинство женщин возмутили слова Остапчука, Позитива и Буше о стандартах женской красоты. Каминская в своей забавной манере прокомментировала скандал.

"Увидела новые тренды ТикТок, хорошо, что я далека от этого. Я бодипозитной хотела бы быть. Что бритвы в магазине кончились? Почему опять Остапчук и Буше? А что они не так сказали? Вы что не бреете п*ски? Хотелось бы не брить, ленивым быть всегда прекрасно, бодипозитив — да, если что у меня подмышки бритые", — сказала певица и в доказательство подняла руку.

Певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka/

Напомним, звездные мужчины обсудили женщин и отношения с ними в шоу "Мекнул — питайте". Больше всего возмутил пользователей сети фрагмент с ответами о внешности женщин. Мужчины отрицательно ответили на то, нормально ли, что у девушки могут быть волосы на теле. Мужчины заявили, что им не нравятся небритые женщины и что, по их мнению, девушки, обладающие растительностью на теле, не могут быть привлекательны.

Напомним, Маша Ефросинина топлесс дала отпор Остапчуку.

Ранее Остапчук и Позитив прокомментировали оскорбительные слова в сторону женщин.