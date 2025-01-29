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Ада Роговцева відреагувала на скандал у виші Карпенка-Карого

29 січня 2025 13:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Секс-скандал в університеті імені Карпенка-Карого
Українська акторка Ада Роговцева. Фото: instagram.com/ada_rogovtseva
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Легендарна українська акторка Ада Роговцева прокоментувала гучний секс-скандал в університеті імені Карпенка-Карого. На думку артистки, в навчальному закладі потрібно проводити реформи.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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Ада Роговцева про скандал в університеті імені Карпенка-Карого

Акторка заявила, що вся діяльність навчального закладу має бути спрямована на розвиток талантів студентів, а не для підтримки викладачів та персоналу.

"Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Слухала дітей. В усьому праві. Навчальний заклад — для навчання, а не для підтримки закладу і його працівників. Театр, кіно, телебачення — прикладні синтетичні мистецтва, і долучати до них на практиці, навчаючи з азів ремесла, можуть виключно високофахові люди, майстри своєї справи. Якщо це не стовідсотково так, навіщо ж тоді існує заклад?" — зазначила акторка.

Роговцева закликала розвивати обдаровані українські таланти та зізналась, що пишається юними талантами.

"На що витрачають діти, які прийшли отримати складну прикладну професію, 4-5 років життя? Безцінних років, коли вартує кожна година доби для набору, для спроб, для помилок, для розуміння себе і світу! Я молюсь за прекрасних дітей, які прагнуть вчитися і пишатися своєю театральною школою! Підтримую в усьому!" — додала вона.

Ада Роговцева відреагувала на скандал у виші Карпенка-Карого - фото 1
Ада Роговцева висловилася про скандал в університеті імені Карпенка-Карого. Фото: скриншот Facebook

Раніше Ольга Сумська шокувала зізнаннями про домагання з боку режисерів. На тлі скандалу Маша Єфросиніна також приголомшила історією про домагання режисера. 

вузи секс-скандал соцмережі критика Ада Роговцева

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