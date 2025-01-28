Скандал із викладачем Карпенка-Карого Андрієм Білоусом — одна з викладачок вступилася за нього

Режисер Андрій Білоус. Фото: ilkiv-viktoria.blogspot

Завідувачка навчальної лабораторії Київського національного університету імені Карпенка-Карого Наталія Корольова виступила на захист режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса, якого відсторонили від викладання у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Корольова впевнена, що студенти вишу самі провокують викладачів.

Про це вона заявила в коментарях під дописом на Facebook-сторінці університету.

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Корольова відверто заявила, що студенти університету занадто вдягаються на пари та вигадують "байки", коли викладачі начебто ігнорують їх залицяння.

Вона додала, що студенти "занадто свободні", бо висувають звинувачення "без суду і слідства":

"Дозволяють собі приходити з таким декольте і в майже одних трусах, щоб привертати увагу особливо "публічних" людей, ловити їхні погляди, а потім, якщо викладачі ігнорять таких студенточок, то вони вигадують всякі байки", — написала Корольова.

Коментарі Наталії Корольової. Фото: скриншот Facebook

Адміністрація університету у коментарі hromadske заявила, що Корольову після її слів вже викликали на комісію і невдовзі їй мають оголосити про догану.

Раніше Ольга Сумська шокувала зізнаннями про домагання з боку режисерів. На тлі скандалу Маша Єфросиніна також приголомшила історією про домагання режисера.