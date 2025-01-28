Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Викладачка з Карпенка-Карого заступилася за Білоуса arrow

Викладачка з Карпенка-Карого заступилася за Білоуса

28 січня 2025 10:15
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Скандал із викладачем Карпенка-Карого Андрієм Білоусом — одна з викладачок вступилася за нього
Режисер Андрій Білоус. Фото: ilkiv-viktoria.blogspot
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Завідувачка навчальної лабораторії Київського національного університету імені Карпенка-Карого Наталія Корольова виступила на захист режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса, якого відсторонили від викладання у КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого. Корольова впевнена, що студенти вишу самі провокують викладачів.

Про це вона заявила в коментарях під дописом на Facebook-сторінці університету.

Читайте також:

Викладачка університету Карпенка-Карого захищає Білоуса

Корольова відверто заявила, що студенти університету занадто вдягаються на пари та вигадують "байки", коли викладачі начебто ігнорують їх залицяння.

Вона додала, що студенти "занадто свободні", бо висувають звинувачення "без суду і слідства":

"Дозволяють собі приходити з таким декольте і в майже одних трусах, щоб привертати увагу особливо "публічних" людей, ловити їхні погляди, а потім, якщо викладачі ігнорять таких студенточок, то вони вигадують всякі байки", — написала Корольова.

Скандал із Андрієм Білоусом
Коментарі Наталії Корольової. Фото: скриншот Facebook

Адміністрація університету у коментарі hromadske заявила, що Корольову після її слів вже викликали на комісію і невдовзі їй мають оголосити про догану.

Раніше Ольга Сумська шокувала зізнаннями про домагання з боку режисерів. На тлі скандалу Маша Єфросиніна також приголомшила історією про домагання режисера. 

скандал секс-скандал домагання соцмережі Університет

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:11 Атака БпЛА на Харків — є поранені та сильні руйнування

11:04 "Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати

10:55 Нічна атака на Одесу — наслідки обстрілу

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

10:50 Росія випустила 100 дронів — скільки цілей збила ППО цієї ночі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:50 Microsoft стала одним з претендентів на купівлю TikTok — деталі

10:33 У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро — що запланували

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

10:10 Кнопковий телефон чи смартфон — що краще для дитини у 2025 році

10:06 Тисячі одеситів у вівторок будуть без світла — адреси та терміни

11:11 Атака БпЛА на Харків — є поранені та сильні руйнування

11:04 "Зимова тисяча" — чому не всі отримали виплати

10:55 Нічна атака на Одесу — наслідки обстрілу

10:50 Росія випустила 100 дронів — скільки цілей збила ППО цієї ночі

10:50 Microsoft стала одним з претендентів на купівлю TikTok — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:33 У Києві почнуть проєктувати нову гілку метро — що запланували

10:10 Кнопковий телефон чи смартфон — що краще для дитини у 2025 році

10:06 Тисячі одеситів у вівторок будуть без світла — адреси та терміни

10:00 Бійці ГУР ефектно знищили піхоту і техніку РФ — відео

09:59 Зовнішня допомога від США під загрозою — Гутерріш відреагував

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати