Украинская актриса Ада Роговцева. Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева прокомментировала громкий секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. По мнению артистки, в учебном заведении нужно проводить реформы.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Ада Роговцева о скандале в университете имени Карпенко-Карого

Актриса заявила, что вся деятельность учебного заведения должна быть направлена на развитие талантов студентов, а не для поддержки преподавателей и персонала.

"Киевскому национальному университету театра, кино и телевидения уже очень-очень давно нужны изменения. Слушала детей. Во всем правы. Учебное заведение — для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение — прикладные синтетические искусства, и приобщать к ним на практике, обучая азам ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди, мастера своего дела. Если это не стопроцентно так, зачем же тогда существует заведение?" — заявила актриса.

Роговцева призвала развивать одаренные украинские таланты и призналась, что гордится юными талантами.

"На что тратят дети, которые пришли получить сложную прикладную профессию, 4-5 лет жизни? Бесценных лет, когда стоит каждый час суток для набора, для попыток, для ошибок, для понимания себя и мира! Я молюсь за прекрасных детей, которые стремятся учиться и гордиться своей театральной школой! Поддерживаю во всем!" — добавила она.

Ада Роговцева высказалась о скандале в университете имени Карпенко-Карого. Фото: скриншот Facebook

Ранее Ольга Сумская шокировала признаниями о домогательствах со стороны режиссеров. На фоне скандала Маша Ефросинина также потрясла историей о домогательствах режиссера.