Маша Єфросиніна зізналась про домагання на популярному телешоу

Інфлюєнсерка, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна зізналась, що на самому початку своєї телекар’єри, її домагався режисер. З цього приводу уродженка окупованого Криму опублікувала відвертий лонгрід.

Він з’явився в Instagram Єфросиніної.

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Маша Єфросиніна про домагання

Напередодні художнього керівника Молодого театру та КНУ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Згодом стало відомо про інші заяви щодо інших викладачів цього вишу. На тлі скандальних новин Маша Єфросиніна розповіла власний досвід, який не має спільного з викладачами університету. Але тематика — та сама.

Майже 27 років Єфросиніна мовчала про це. Тоді вона прагнула, щоб про це ніхто зі знімальної групи не дізнався. За словами Єфросиніної, вона боялась, що її єдина подруга може щось запідозрити.

"Мене домагався режисер мого першого телевізійного шоу… Мені було 18 років. Я студентка університету у пошуках роботи. Вищезгадана подруга приводить мене на шоу, де працює сама, щоб дати можливість підзаробити трохи адміністраторкою. Продюсер проєкту вбачає в мені незвичну для телебачення живу та веселу енергію, нестандартну для ведучої зовнішність… Тож мене садять в кадр на супер епізодичну роль — приймати дзвінки від телеглядачів", — згадала Єфросиніна.

Відверта публікація Маші Єфросиніної в соцмережах. Скриншоти: Instagram/mashaefrosinina

За словами Єфросиніної, режисеру того шоу ця ідея не сподобалась. Він продемонстрував незгоду з рішенням продюсера та почав ігнорувати починаючу зірку. Сама ж Єфросиніна намагалась його не роздратовувати, бо заробітна плата перекривала багато витрат.

Згодом, запевняє Єфросиніна, він став підлаштовувати перебування наодинці. Це він пояснював необхідними репетиціями та навчанням, аби молода студентка отримувала досвід.

"Так він почався до мене торкатися. І одного разу взяв за шию та впʼявся в мої губи своїм мерзенним смердючим від сигарет ротом, пробиваючи мої стиснуті зуби своїм довгим шорстким язиком. Паралельно намагаючись залізти мені під трусики своїми усохлими пальцями. Хотілося блювати. Я втекла. Нікому нічого не сказала", — заявила Єфросиніна.

Після цієї ситуації шоу з невідомих для Єфросиніної причин закрили.

Єфросиніна зазначила, що телешоу закрили. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

У своїй відвертій публікації Єфросиніна не назвала назву телешоу, як і не оголосила ім’я кривдника. Втім, у квітні 2024 року на YouTube-каналі "Українська правда" вийшло її інтерв’ю, в якому вона згадувала про це шоу і проєкт. Але про домагання тоді Єфросиніна не розповіла.

"Я шукала роботу, прийшла на "Перший Національний" адміністраторкою до Юри Горбунова та Ольги Бурої. Вони вже тоді вели четвертий етер такої гри під назвою "Щасливий дзвінок"... Коли прийшла, не пропрацювала ні дня, мені сказали: "О, яка смішна". Я була велика, на 20 кг більша, дуже весела, енергійна. А Оля була така тендітна… І продюсерам здалося, що ми будемо класними антиподами", — розповіла раніше в інтерв’ю "УП" Єфросиніна.

Маша Єфросиніна (ліворуч) з Юрієм Горбуновим та Ольгою Бурою в програмі "Щасливий дзвінок". Скриншот: YouTube/retrostyle9843

Згідно з даними в мережі, в телепрограми "Щасливий дзвінок" було два режисери. Це Ігор Щербаков та В'ячеслав Матвєєв. У своєму дописі Єфросиніна не дала більше інформації, аби можна було б зрозуміти про кого була мова. Можливо, крапку в цьому питанні громадська діячка поставить вже незабаром.

Продовження відвертої публікації Маші Єфросиніної. Скриншоти: Instagram/mashaefrosinina

Єфросиніна закликала жінок не мовчати. Скриншоти: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Катерина Тишкевич звинуватила викладача КНУ імені Карпенка-Карого в домаганнях. Також ми розповідали, що акторка Ольга Сумська шокувала історією про домагання режисерів.