Адель переделывает дом, приобретенный в Сталлоне: чего не решилась коснуться

Адель переделывает дом, купленный у Сталлоне: чего не решилась коснуться
Спустя 15 месяцев после приобретения имения у актера Сильвестра Сталлоне, Адель начала масштабный ремонт. Артистка купила дом у звезды "Рокки" за $58 миллионов.
Об этом пишет DailyMail.com.
Легендарная скульптура
Недвижимость в Беверли Парк Адель купила вместе с женихом Ричем Полом. В доме 12 комнат. Первоначально Сталлоне хотел продать имение за $110 миллионов, но цена упала до $85 миллионов.
Певица принялась кардинально менять свои владения, единственное на что не поднялась рука – статуя Рокки из одноименного кинофильма, стоящая у бассейна.
Кстати, в доме было много скульптур в честь фильмов Сильвестра Сталлоне. Особым вниманием актер почтил свою картину "Рэмбо".
Адель также имеет три имения в Лос-Анджелесе и недвижимость в Лондоне.
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