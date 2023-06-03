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Адель переделывает дом, купленный у Сталлоне: чего не решилась коснуться

3 июня 2023 19:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Адель переделывает дом, приобретенный в Сталлоне: чего не решилась коснуться
Вещь Пол с Адель напротив нового дома. Фото: instagram.com/adele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Спустя 15 месяцев после приобретения имения у актера Сильвестра Сталлоне, Адель начала масштабный ремонт. Артистка купила дом у звезды "Рокки" за $58 миллионов.

Об этом пишет DailyMail.com.

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Недвижимость в Беверли Парк Адель купила вместе с женихом Ричем Полом. В доме 12 комнат. Первоначально Сталлоне хотел продать имение за $110 миллионов, но цена упала до $85 миллионов.

Певица принялась кардинально менять свои владения, единственное на что не поднялась рука – статуя Рокки из одноименного кинофильма, стоящая у бассейна.

Дом Адель до реконструкции
Дом Адлель до реконструкции
Ремонт Адель поражает масштабами
Ремонт Адель поражает масштабами
Адель не осмелилась убрать скульптуру в честь Рокки Бальбоа

Кстати, в доме было много скульптур в честь фильмов Сильвестра Сталлоне. Особым вниманием актер почтил свою картину "Рэмбо".

Адель также имеет три имения в Лос-Анджелесе и недвижимость в Лондоне.

Ранее стало известно, что звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес приобрели новую недвижимость. Пара даже уже начала процесс переезда в немалое жилье.

Недавно стало известно, что певица Бейонсе с мужем приобрела самый дорогой дом в Калифорнии. А теперь обнародовали подробности звездного договора. Селебритиз заплатили за недвижимость $200 миллионов наличными.

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