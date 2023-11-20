Адель вдруге вийшла заміж

Співачка Адель та Річ Пол. Фото: instagram.com/adele/

Співачка Адель підтвердила своє весілля з Річем Полом. Ходили чутки, що пара одружилася минулого року, коли Адель назвала спортивного агента своїм "чоловіком".

Про це пише Daily Mail.

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Тепер кажуть, що вона підтвердила шлюб на комедійному шоу свого найкращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі. Двоє глядачів рoзповiли про це.

"Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була в залі. Алан запитав натовп, чи є хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я", — говорить один глядач.

"Їй було байдуже, чи люди знали, що вона була там, вони найкращі друзі", — додає інший.

Минулого місяця 41-річний Річ розповів, як він і 35-річна Адель "допомагали одне одному" протягом двох років стосунків.

"Я щасливий. Вона чудова", — сказав Річ Пол.

Потім ведуча CBS Гейл Кінг запитала Річа про чутки, що вони з Адель одружилися. Журналістка запитала, чи варто їй називати Адель "Місіс Пол" наступного разу, коли вона розмовлятиме з нею.

"Ви можете говорити все, що завгодно. Я не той тип людини, яка виставляє особисте життя. Це не для ЗМІ", — відповів Річ Пол.

Адель назвала Річа своїм чоловіком під час свого концерту в Лас-Вегасі у вересні, що викликало припущення, що вони одружилися.

Жінка в залі вигукнула співачці: "Ти вийдеш за мене заміж?" під час шоу.

"Ти не можеш одружитися зі мною. Я натуралка, і мій чоловік сьогодні тут", — відповіла Адель.

Пара вперше оприлюднила свої стосунки в липні 2021 року. Володарка "Греммі" вже близько року носить каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки. У минулому, коли її запитували про це, вона сказала, що це не обручка, їй просто подобаються високоякісні прикраси.

Вона познайомилася з агентом Леброна Джеймса на танцполі на святкуванні дня народження спільного друга.

Адель називала їхні стосунки найлегшими, в яких вона коли-небудь була, в інтерв’ю Rolling Stone.

"Він просто веселий, кумедний, і дуже розумний", — сказала вона про Пола на CBS у 2021 році

Адель має 10-річного сина Анджело від трирічного шлюбу з Саймоном Конекі. Вона сказала на концерті, що "незабаром вона знову готова стати мамою".

Тоді співачка зізналася, що "пише списки" імен для майбутньої дитини, сказавши: "Тож щоразу, коли я бачу ім’я, яке мені подобається, я записую його в телефон".

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