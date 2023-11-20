Адель вдруге вийшла заміж
Співачка Адель підтвердила своє весілля з Річем Полом. Ходили чутки, що пара одружилася минулого року, коли Адель назвала спортивного агента своїм "чоловіком".
Про це пише Daily Mail.
Адель підтвердила своє заміжжя
Тепер кажуть, що вона підтвердила шлюб на комедійному шоу свого найкращого друга Алана Карра в Лос-Анджелесі. Двоє глядачів рoзповiли про це.
"Сьогодні я був на комедійному шоу Алана Карра в Лос-Анджелесі, і Адель була в залі. Алан запитав натовп, чи є хто нещодавно одружився, і Адель вигукнула: "Я", — говорить один глядач.
"Їй було байдуже, чи люди знали, що вона була там, вони найкращі друзі", — додає інший.
Минулого місяця 41-річний Річ розповів, як він і 35-річна Адель "допомагали одне одному" протягом двох років стосунків.
"Я щасливий. Вона чудова", — сказав Річ Пол.
Потім ведуча CBS Гейл Кінг запитала Річа про чутки, що вони з Адель одружилися. Журналістка запитала, чи варто їй називати Адель "Місіс Пол" наступного разу, коли вона розмовлятиме з нею.
"Ви можете говорити все, що завгодно. Я не той тип людини, яка виставляє особисте життя. Це не для ЗМІ", — відповів Річ Пол.
Адель назвала Річа своїм чоловіком під час свого концерту в Лас-Вегасі у вересні, що викликало припущення, що вони одружилися.
Жінка в залі вигукнула співачці: "Ти вийдеш за мене заміж?" під час шоу.
"Ти не можеш одружитися зі мною. Я натуралка, і мій чоловік сьогодні тут", — відповіла Адель.
Пара вперше оприлюднила свої стосунки в липні 2021 року. Володарка "Греммі" вже близько року носить каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки. У минулому, коли її запитували про це, вона сказала, що це не обручка, їй просто подобаються високоякісні прикраси.
Вона познайомилася з агентом Леброна Джеймса на танцполі на святкуванні дня народження спільного друга.
Адель називала їхні стосунки найлегшими, в яких вона коли-небудь була, в інтерв’ю Rolling Stone.
"Він просто веселий, кумедний, і дуже розумний", — сказала вона про Пола на CBS у 2021 році
Адель має 10-річного сина Анджело від трирічного шлюбу з Саймоном Конекі. Вона сказала на концерті, що "незабаром вона знову готова стати мамою".
Тоді співачка зізналася, що "пише списки" імен для майбутньої дитини, сказавши: "Тож щоразу, коли я бачу ім’я, яке мені подобається, я записую його в телефон".
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