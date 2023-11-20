Адель второй раз вышла замуж

Адель во второй раз вышла замуж
Певица Адель подтвердила свою свадьбу с Ричем Полом. Ходили слухи, что пара поженилась в прошлом году, когда Адель назвала спортивного агента своим "мужем".
Об этом пишет Daily Mail.
Адель подтвердила свое замужество
Теперь говорят, что она подтвердила брак на комедийном шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе. Двое зрителей рассказали об этом.
"Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была в зале. Алан спросил толпу, есть кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я", — говорит один зритель.
"Ей было безразлично, знали ли люди, что она была там или нет, они лучшие друзья", — добавляет другой.
В прошлом месяце 41-летний Рич рассказал, как он и 35-летняя Адель "помогали друг другу" в течение двух лет отношений.
"Я счастлив. Она великолепна", — сказал Рич Пол.
Затем ведущая CBS Гейл Кинг спросила Рича о слухах, что они с Аделью поженились. Журналистка спросила, стоит ли ей называть Адель "Миссис Пол" в следующий раз, когда она будет разговаривать с ней.
"Вы можете говорить все, что угодно. Я не тот тип человека, который показывает личную жизнь. Это не для СМИ", — ответил Рич Пол.
Адель назвала Рича своим мужем во время своего концерта в Лас-Вегасе в сентябре, что вызвало предположение, что они поженились.
Женщина в зале выкрикнула певице: "Ты выйдешь за меня замуж?" во время шоу.
"Ты не можешь жениться на мне. Я натуралка, и мой муж сегодня здесь", — ответила Адель.
Пара впервые обнародовала свои отношения в июле 2021 года. Обладательница "Грэмми" уже около года носит кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. В прошлом, когда ее спрашивали об этом, она сказала, что это не кольцо, ей просто нравятся высококачественные украшения.
Она познакомилась с агентом Леброна Джеймса на танцполе на праздновании дня рождения общего друга.
Адель называла их отношения самыми легкими, в которых она когда-либо была, в интервью Rolling Stone.
"Он просто веселый, забавный, и очень умный", — сказала она о Поле на CBS в 2021 году.
Адель имеет 10-летнего сына Анджело от трехлетнего брака с Саймоном Конеки. Она сказала на концерте, что "вскоре она снова готова стать мамой".
Тогда певица призналась, что "пишет списки" имен для будущего ребенка, сказав: "Так что каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его в телефон".
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