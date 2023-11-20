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Адель во второй раз вышла замуж

20 ноября 2023 15:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Адель второй раз вышла замуж
Певица Адель и Рич Пол. Фото: instagram.com/adele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Адель подтвердила свою свадьбу с Ричем Полом. Ходили слухи, что пара поженилась в прошлом году, когда Адель назвала спортивного агента своим "мужем".

Об этом пишет Daily Mail.

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Теперь говорят, что она подтвердила брак на комедийном шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе. Двое зрителей рассказали об этом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была в зале. Алан спросил толпу, есть кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я", — говорит один зритель.

"Ей было безразлично, знали ли люди, что она была там или нет, они лучшие друзья", — добавляет другой.

В прошлом месяце 41-летний Рич рассказал, как он и 35-летняя Адель "помогали друг другу" в течение двух лет отношений.

"Я счастлив. Она великолепна", — сказал Рич Пол.

Затем ведущая CBS Гейл Кинг спросила Рича о слухах, что они с Аделью поженились. Журналистка спросила, стоит ли ей называть Адель "Миссис Пол" в следующий раз, когда она будет разговаривать с ней.

"Вы можете говорить все, что угодно. Я не тот тип человека, который показывает личную жизнь. Это не для СМИ", — ответил Рич Пол.

Адель назвала Рича своим мужем во время своего концерта в Лас-Вегасе в сентябре, что вызвало предположение, что они поженились.

Женщина в зале выкрикнула певице: "Ты выйдешь за меня замуж?" во время шоу.

"Ты не можешь жениться на мне. Я натуралка, и мой муж сегодня здесь", — ответила Адель.

Пара впервые обнародовала свои отношения в июле 2021 года. Обладательница "Грэмми" уже около года носит кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. В прошлом, когда ее спрашивали об этом, она сказала, что это не кольцо, ей просто нравятся высококачественные украшения.

Она познакомилась с агентом Леброна Джеймса на танцполе на праздновании дня рождения общего друга.

Адель называла их отношения самыми легкими, в которых она когда-либо была, в интервью Rolling Stone.

"Он просто веселый, забавный, и очень умный", — сказала она о Поле на CBS в 2021 году.

Адель имеет 10-летнего сына Анджело от трехлетнего брака с Саймоном Конеки. Она сказала на концерте, что "вскоре она снова готова стать мамой".

Тогда певица призналась, что "пишет списки" имен для будущего ребенка, сказав: "Так что каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его в телефон".

Напомним, Рами Малек подтвердил роман со звездой "Короны", которая младше его на 15 лет.

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