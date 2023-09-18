Адель заподозрили в тайной свадьбе
Адель случайно назвала Рича Пола своим мужем во время концерта в Лас-Вегасе. Это заставило фанатов певицы предположить, что звезда тайно вышла замуж.
Об этом пишет Daily Mail.
Откровенное признание
Во время концерта женщина в зале выкрикнула "Ты выйдешь за меня замуж" 35-летней певице. На что та не замедлила ответить.
@adeleslittleloveee
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"Ты не можешь жениться на мне. Я натуралка, и мой муж сегодня здесь", — ответила Адель.
Поклонница продолжила: "Можешь попробовать?".
"Нет, я не хочу пробовать. Я с Ричем. Ты сумасшедшая, оставь меня в покое", — ответила певица.
Адель и 41-летний спортивный агент встречаются два года. Они обнародовали свои отношения в июле 2021 года. Обладательница "Грэмми" уже около года носит кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.
В прошлом, когда ее спрашивали об этом, она сказала, что это не обручальное кольцо, ей просто нравятся высококачественные украшения.
Она познакомилась с агентом Леброна Джеймса на танцполе на праздновании дня рождения общего друга.
Адель часто хвалила своего парня и называла их отношения самыми легкими, в которых она когда-либо была, в интервью Rolling Stone.
"Он просто веселый. О, он такой забавный. И очень умный", — сказала она о Поле на CBS в 2021 году.
В прошлом месяце, во время концерта в Лас-Вегасе, певица рассказала, что хотела бы еще одного ребенка.
Адель имеет 10-летнего сына Анджело от трехлетнего брака с Саймоном Конеки.
Она сказала зрителям, что "вскоре снова готова стать мамой". Певица призналась, что "написала списки" имен для будущего малыша.
"Каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его в свой телефон", — сказала звезда.
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