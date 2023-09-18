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Адель заподозрили в тайной свадьбе

18 сентября 2023 13:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Адель заподозрили в тайной свадьбе
Певица Адель и Рич Пол. Фото: instagram.com/adele/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Адель случайно назвала Рича Пола своим мужем во время концерта в Лас-Вегасе. Это заставило фанатов певицы предположить, что звезда тайно вышла замуж.

Об этом пишет Daily Mail.

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Откровенное признание

Во время концерта женщина в зале выкрикнула "Ты выйдешь за меня замуж" 35-летней певице. На что та не замедлила ответить.

"Ты не можешь жениться на мне. Я натуралка, и мой муж сегодня здесь", — ответила Адель.

Поклонница продолжила: "Можешь попробовать?".

"Нет, я не хочу пробовать. Я с Ричем. Ты сумасшедшая, оставь меня в покое", — ответила певица.

Адель и 41-летний спортивный агент встречаются два года. Они обнародовали свои отношения в июле 2021 года. Обладательница "Грэмми" уже около года носит кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

В прошлом, когда ее спрашивали об этом, она сказала, что это не обручальное кольцо, ей просто нравятся высококачественные украшения.

 

Певица Адель и Рич Пол. Фото: instagram.com/adele/
Певица Адель и Рич Пол. Фото: instagram.com/adele/

Она познакомилась с агентом Леброна Джеймса на танцполе на праздновании дня рождения общего друга.

Адель часто хвалила своего парня и называла их отношения самыми легкими, в которых она когда-либо была, в интервью Rolling Stone.

"Он просто веселый. О, он такой забавный. И очень умный", — сказала она о Поле на CBS в 2021 году.

В прошлом месяце, во время концерта в Лас-Вегасе, певица рассказала, что хотела бы еще одного ребенка.

Адель имеет 10-летнего сына Анджело от трехлетнего брака с Саймоном Конеки.

Она сказала зрителям, что "вскоре снова готова стать мамой". Певица призналась, что "написала списки" имен для будущего малыша.

"Каждый раз, когда я вижу имя, которое мне нравится, я записываю его в свой телефон", — сказала звезда.

Ранее стало известно, что Эшли Олсен впервые стала мамой.

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